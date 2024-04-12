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У попавшей под арест «Макфы» начинают отбирать бренд

Арест активов холдинга не должен помешать аннулированию товарных знаков, считают юристы
Маргарита Соболь
Прокуратура требует обратить все активы «Макфы» в доход государства/ Александра Астахова / Ведомости

Производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК) 3 апреля подал ходатайство в Суд по интеллектуальным правам (СИП), ответчиком заявлен холдинг «Макфа», указано в картотеке арбитражных дел. ТПК попросила суд наложить обеспечительные меры на свою заявку в Роспатент на товарный знак «Старые традиции»: компания хочет, чтобы СИП запретил агентству выносить по ней решение до окончания судебного разбирательства.

ТПК подала заявку в Роспатент в апреле 2023 г., но в октябре ведомство отказалось зарегистрировать ее, так как знак «Старые традиции» по 30-му классу – кондитерские изделия и ингредиенты для них – Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) принадлежит «Макфе». По закону у ТПК было полгода на то, чтобы договориться с «Макфой» или убедить Роспатент. Этот срок истекает в апреле 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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