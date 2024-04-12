У попавшей под арест «Макфы» начинают отбирать бренд

ТПК подала заявку в Роспатент в апреле 2023 г., но в октябре ведомство отказалось зарегистрировать ее, так как знак «Старые традиции» по 30-му классу – кондитерские изделия и ингредиенты для них – Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) принадлежит «Макфе». По закону у ТПК было полгода на то, чтобы договориться с «Макфой» или убедить Роспатент. Этот срок истекает в апреле 2024 г.