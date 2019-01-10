Еврокомиссия заподозрила Nike в нарушении налоговых правил
Европейская комиссия начала расследование в отношении Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Еврокомиссия отмечает, что теперь тщательно изучит правила налогообложения для двух зарегистрированных в Нидерландах «дочек» Nike – Nike European Operations Netherlands BV и Converse Netherlands BV. Эти компании занимаются разработкой и продажами Nike и Converse в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Налоговый режим для них мог не соответствовать правилам государственной помощи Евросоюза, отмечается в сообщении.
С 2006 по 2015 г. власти Нидерландов выпустили пять постановлений, одобрив специальный метод расчета роялти для Nike, отмечает Еврокомиссия. Два из этих постановлений все еще действуют. Как отмечает регулятор, утвержденные выплаты Nike могут не соответствовать экономическим реалиям. Государства-члены не должны позволять компаниям создавать сложные структуры, которые чрезмерно уменьшают их налогооблагаемую прибыль и дают им несправедливое преимущество перед конкурентами, приводятся в сообщении слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
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