Движение по Тушинскому тоннелю в Москве открыли после затопления

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Основатель «Магнита» Галицкий занялся ресторанным бизнесом

Основатель «Магнита» и миллиардер Сергей Галицкий занялся ресторанным бизнесом. Об этом рассказал профильному изданию Allcafe шеф-повар Владимир Щепилов, на это обратил внимание Forbes. Представитель бизнесмена не ответил на запрос журнала.

Щепилов ранее работал в холдинге Ginza Project, а в конце сентября подписал трехлетний контракт с Галицким, отмечает Allcafe. В ближайших планах бизнесмена открыть три ресторана в Краснодаре, сказал Щепилов. Один из них уже построен в парке Галицкого и называется «Кафе Краснодар». «В какой-то степени для него это имиджевый проект. Наша задача, по его словам, – воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», – отметил Щепилов. Он отметил, что Галицкий вложил в ресторан «очень много», но конкретных цифр он не назвал. Кроме того, шеф-повар сказал, что в планах бизнесмена открыть ресторан с паназиатской едой.

Информация о другом ресторанном проекте Галицкого есть в Instagram «Парка Краснодар». Как утверждается там, это будет бургерная на 100 мест. Дата открытия заведения неизвестна.

До февраля 2018 г. Галицкий был основным акционером «Магнита». Потом 29% ритейлера у него выкупил банк ВТБ за 138 млрд руб. После сделки у бизнесмена осталось около 3% акций. Решение о продаже основной части своего пакета Галицкий объяснял тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». Он также рассказывал, что планирует остаться жить в Краснодаре и заниматься собственными проектами в городе: реконструкцией кинотеатра «Аврора», развитием детского и юношеского футбола, достраиванием парка и стадионом ФК «Краснодар». Forbes оценивает состояние Галицкого в $4 млрд.

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