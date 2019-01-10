Движение по Тушинскому тоннелю в Москве открыли после затопления
Сотрудники экстренных служб завершили работы в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, затопленном водой из канала имени Москвы. Движение по тоннелю полностью возобновлено, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Тушинский тоннель затопило днем 10 января из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы. Площадь провала, по предварительным данным, составила 50 кв. м. На дорогу в течение дня вылились тонны воды и песка. В результате движение в сторону Подмосковья по тоннелю было полностью перекрыто. Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе также перекрыли.
В результате инцидента никто не пострадал. На момент происшествия машин в тоннеле не было. Позже пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщила, что около 16.30 мск поступление воды в тоннель удалось прекратить. Возможной причиной провала грунта организация назвала работы по расширению Волоколамского шоссе и строительство нового автомобильного тоннеля, проводившиеся в 2003 г. В сообщении уточнялось, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.