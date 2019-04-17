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Дарья Коржова

Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов

Премьер Дмитрий Медведев рассказал, что правительство рассматривает два варианта поддержки производителей фруктов и ягод. Первый вариант предусматривает предоставление им государственных субсидий, второй предполагает снижение ставки НДС на фрукты и ягоды до 10%. Об этом премьер сказал в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Медведев пояснил, что в случае, если будет выбран первый вариант, поддержку получат только российские производители, при этом субсидии им будут выделяться на регулярной основе. Второй вариант, предусматривающий снижение НДС на фрукты и ягоды, по мнению Медведева хорош, но он будет распространяться и на зарубежную продукцию. «Но, возможно, мы по этому пути и пойдем», — заключил премьер.

Вопрос о снижении ставки НДС на фрукты до 10% обсуждался в прошлом году на совещании под председательством Владимира Путина в Минеральных Водах. По его итогам вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что президент поддержал эту идею.

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