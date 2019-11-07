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Tiffany не согласилась с суммой, в которую ее оценил владелец Louis Vuitton

Компания Tiffany & Co обратилась к группе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) с просьбой увеличить свое предложение о покупке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что LVMH ведет переговоры о приобретении американского бренда люксовых украшений за $14,5 млрд.

О переговорах стало известно в конце октября, они ведутся тайно, пока стороны не пришли ни к какому соглашению. Tiffany отмечала, что тщательно изучает предложение LVMH, советуясь с независимыми финансовыми и юридическими консультантами.

Владелец Louis Vuitton предложил Tiffany заплатить по $120 за акцию, или $14,5 млрд в общей сложности. Однако, как утверждают источники Reuters, ювелирная компания просит заплатить по $140 за акцию. Таким образом, сумма сделки может составить почти $17 млрд.

Официального подтверждения информации нет. Представители Tiffany и LVMH не ответили на запросы агентства.

Сделка с Tiffany может стать для владельца Louis Vuitton самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. Если она состоится, французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

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