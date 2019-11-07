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Tiffany не согласилась с суммой, в которую ее оценил владелец Louis Vuitton

Ведомости
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Компания Tiffany & Co обратилась к группе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) с просьбой увеличить свое предложение о покупке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что LVMH ведет переговоры о приобретении американского бренда люксовых украшений за $14,5 млрд.

О переговорах стало известно в конце октября, они ведутся тайно, пока стороны не пришли ни к какому соглашению. Tiffany отмечала, что тщательно изучает предложение LVMH, советуясь с независимыми финансовыми и юридическими консультантами.

Владелец Louis Vuitton предложил Tiffany заплатить по $120 за акцию, или $14,5 млрд в общей сложности. Однако, как утверждают источники Reuters, ювелирная компания просит заплатить по $140 за акцию. Таким образом, сумма сделки может составить почти $17 млрд.

Официального подтверждения информации нет. Представители Tiffany и LVMH не ответили на запросы агентства.

Сделка с Tiffany может стать для владельца Louis Vuitton самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. Если она состоится, французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

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Бизнес
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Прибыль Aston Martin упала на 50%

Ведомости
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Британский производитель спортивных машин Aston Martin рассказал о снижении скорректированной операционной прибыли на 51% в III квартале 2019 г., отмечает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер рассчитывает на рост прибыли после начала продаж первого внедорожника компании – DBX. Его производство планируется начать во II квартале 2020 г. По словам Палмера, компания планирует довести общий объем производства до 14 000 автомобилей в год к 2023 г. Акции Aston Martin выросли на 6,8% до 446 фунтов по состоянию на 11/24 мск, отмечает Bloomberg. При этом после их первоначального размещения в октябре 2018 г. они упали на 75%.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994–2007 гг. принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial. По итогам 2018 г. скорректированная операционная прибыль компании составила 13,4 млн фунтов ($14,8 млн) в III квартале, что на 51% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

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Бизнес
Новости

Пункты выдачи заказов «Почты России» появятся в магазинах «Обувь России»

Ведомости
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В магазинах сети «Обувь России» появятся пункты выдачи заказов «Почты России», сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

В нем говорится, что сотрудничество включает в себя несколько этапов. В течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения и начнется обучение сотрудников ритейлера. В начале ноября в тестовом режиме проект заработает в нескольких торговых точках, после чего будет распространен на всю сеть.

На первом этапе планируется, что пункты появятся более чем в 180 торговых точках «Обуви России» по всей стране, отмечается в пресс-релизе. Планируемый объем посылок, который будет перенаправлен в эти пункты в магазинах «Обувь России», – 5000 в месяц. Сотрудничество, с одной стороны, снизит нагрузку на отделения «Почты России» в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, а с другой – увеличит трафик в магазины сети, подчеркивают компании.

Сеть «Обувь России» начала запускать в своих магазинах пункты выдачи онлайн-заказов в октябре 2018 г. Сейчас она сотрудничает с шестью крупными операторами. В августе 2019 г. компания стала сотрудничать с Ozon.

«Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске. У нее есть офис в Москве. Основное направление бизнеса – производство и торговля обувью. У компании, по собственным данным, более 900 магазинов, 172 из которых работают по франшизе.

Новости СМИ2
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Финансы
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Оплата по QR-коду в Системе быстрых платежей станет доступна по всей России в 2020 году

Ведомости
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Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) запустят по всей стране в 2020 г. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она отметила, что технологию уже тестируют несколько торговых сетей.

ЦБ запустил СБП в тестовом режиме в январе, в рабочем – в феврале. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги с одного банковского счета на другой. В СБП также предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода. При этом комиссия для торговых точек существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 г.

В октябре РБК сообщил, что в СБП могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 г., уточняло издание со ссылкой на документ. К выплатам из бюджета относятся пенсии и другие социальные выплаты из ПФР, выплаты государственным служащим, зарплаты сотрудников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей.

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Технологии
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Xerox может заплатить за HP больше рыночной стоимости на $3 млрд

Ведомости
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Корпорация Xerox Holdings сделала предложение о покупке производителя компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP.

По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд.

К закрытию торгов 6 октября рыночная капитализация HP составляла около $27,3 млрд, Xerox – $8 млрд. Котировки Xerox после появления информации о сделке выросли на 3,6%, HP – на 6,4%.

О том, что Xerox планирует купить HP, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эта информация появилась сразу после того, как японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала сливаться с Xerox.

Для покупки HP американская корпорация может использовать $2,3 млрд от продажи доли в совместном предприятии Fuji Xerox и собственные акции. Кроме того, источники WSJ сообщили, что компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox – около $10 млрд, у HP – $58 млрд.

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Политика
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СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Каспийска

Ведомости
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Полиция проводит обыски в мэрии Каспийска (Дагестан), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. По данным источника «Интерфакс-Юг», задержан заместитель мэра города Заур Римиханов. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает источник ТАСС.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса». Представитель мэрии Каспийска рассказал ТАСС, что обыски связаны с земельными вопросами и незаконными разрешениями на строительство.

По предварительным данным «Интерфакса», обыски проводят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. Официальными комментариями регионального МВД по этому поводу агентство пока не располагает.

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Технологии
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Жаров предложил наказывать покупателей украденных персональных данных

Ведомости
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Роскомнадзор считает, что ответственность за распространение украденных персональных данных должны нести не только те, кто их продает, но и те, кто покупает и использует. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Жаров. По его словам, Роскомнадзор готовит пакет соответствующих предложений.

Жаров отметил, что в последнее время участились случаи утечки персональных данных. «В последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформлением поддельных документов с использованием персональных данных», – сказал Жаров на конференции, посвященной защите личных данных.

Руководитель Роскомнадзора выразил надежду, что идею наказывать покупателей персональных данных поддержат министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и парламент.

В октябре «Коммерсантъ» дважды сообщал о массовой утечке личных данных клиентов Сбербанка, которые впоследствии продавались на черном рынке. Первый раз, в начале октября, сообщалось, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Во второй раз «Коммерсантъ» обнаружил продавца, который утверждал, что располагает базой данных о заемщиках Сбербанка на миллион строк, накопленных с 2015 г. Банк опроверг информацию о новой утечке.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

Технологии
Новости

WhatsApp обновил настройки конфиденциальности для групповых чатов

Ведомости
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В мессенджере WhatsApp появилась возможность контролировать приглашения в группы. Теперь пользователи смогут выбирать, кто может добавлять их в чаты, говорится в блоге компании. Ранее добавлять друг друга в группы можно было без ограничений.

С новыми настройками приватности администратор группы будет отправлять пользователям индивидуальные приглашения. Таким образом, у вас будет выбор, вступать в эту группу или нет. Приглашения будут действовать три дня, рассказали в компании. Чтобы активировать функцию, нужно перейти в приложении в раздел «Настройки», затем «Аккаунт/Учетная запись», «Приватность/Конфиденциальность» и «Группы» и выбрать, кто может добавлять вас в чаты: «Все», «Мои контакты» или «Контакты, кроме...».

Пользователи получат возможность более эффективно контролировать количество отправляемых им групповых сообщений, говорится в сообщении. Новые настройки будут доступны в ближайшее время при установке последней версии приложения.

WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.

Политика
Новости

Исследователи впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Ведомости
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Группа американских ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури.

Новый штамм отнесли к группе М наиболее распространенного и патогенного вида ВИЧ-1. У вируса иммунодефицита существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, ВИЧ может меняться и мутировать со временем. Однако новый штамм был обнаружен впервые после того, как в 2000 г. ученые установили принципы классификации подтипов.

По правилам, ученым, для того чтобы заявить о выявлении нового подтипа вируса, нужно зафиксировать его как минимум у трех не связанных между собой пациентов. Указанным штаммом ВИЧ были в разные годы заражены три жителя Демократической Республики Конго.

Открытие может помочь исследователям лучше понять, как эволюционировал и распространялся вирус. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ.

Бизнес
Новости

AliExpress объявил о сокращении срока доставки в Россию

Ведомости
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Логистический оператор Cianiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустил три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками – Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщается в пресс-релизе AliExpress в России.

Цель – сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона, уточнил «Ведомостям» представитель AliExpress в России.

Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне распродажи 11 ноября их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре «Почты России» во «Внуково», а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут доставляться в отделения связи.

Заместитель гендиректора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин, который цитируется в пресс-релизе, пояснил, что новый логистический продукт «позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок».

В пресс-релизе подчеркивается, что к открытию новых маршрутов компания Cianiao забрендировала самолет в свои корпоративные цвета.

11 ноября – дата так называемого «всемирного дня шопинга», когда китайские онлайн-площадки проводят распродажи в честь Дня холостяка. Крупнейшие российские ритейлеры в 2017 г. стали присоединяться к этой распродаже.

AliExpress в июне запустил доставку недорогих товаров в города-миллионники и европейскую часть России с помощью самолетов. Речь тогда шла о товарах по цене до 150 руб. Раньше такие посылки отправляли из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отметил регулятор. Также Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой и нарушал порядок расчета капитала, добавил ЦБ.

Регулятор назначил в банк временную администрацию, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Согласно информации на сайте банка, его акционерами являются Волжская инвестиционная компания (46,6%), Чувашская Республика в лице министерства юстиции и имущественных отношений региона (36,3%), ООО «Ресурсмаркет» (5,5%) и другие юридические и физические лица.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. Выплаты начнутся не позднее 21 ноября, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Становление банковской системы России. Основное за 20 лет

Политика
Новости

Сын Патрушева купил долю в поставщике оборудования для подвижного состава

Ведомости
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Андрей Патрушев, сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева, стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 22 октября, пишет «Коммерсантъ».

Сам Андрей Патрушев отказался от комментариев. 25 октября пресс-служба «Газпром нефти», где он с 2015 г. занимал должность заместителя гендиректора, объявила о том, что Патрушев уходит из компании. Причина, пояснила пресс-служба, – переход на другую работу. О какой работе идет речь, она не сообщила.

Андрей Патрушев не планирует входить в руководство компании и заниматься операционным менеджментом, сообщила группа Ctrl2GO, в которую входит «Транстелесофт». Два источника «Коммерсанта» говорят, что Ctrl2GO не станет основным местом работы Патрушева. По их словам, он займет пост в одной из крупных добывающих компаний.

«Транстелесофт», согласно данным на ее сайте, – одна из ведущих компаний в области разработки и внедрения бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Контрольный пакет в 75% в ней принадлежит ООО «Локотех-сигнал». Та, в свою очередь, принадлежит кипрской Holdings CTRL2GO Ltd. Оставшиеся 25% поровну поделены между Вадимом Татариновым, Светланой Лужбиной, Вячеславом Нарышкиным и Андреем Патрушевым.

Андрей Патрушев – младший сын экс-директора ФСБ Николая Патрушева. Родился в 1981 г. До прихода в нефтяной бизнес в 2006 г. занимал пост замначальника девятого отдела управления «П» («Промышленность», курирует и нефтяную отрасль) ФСБ. До 2008 г. был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. В 2007 г. Владимир Путин наградил его орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу». Работал на менеджерских должностях в таких компаниях, как «РН-сервис», «Зарубежнефть», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

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