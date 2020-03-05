Генпрокуратура поручила проверить MyHeritage из-за сбора ДНК

В феврале депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение в генпрокуратуру, в котором попросил оценить законность сбора биоматериалов россиян и их анализа в США. По его мнению, данный процесс считается трансграничной передачей биометрических данных и нарушает закон о персональных данных, передает RT текст заявления. Федоров просит Генпрокуратуру запретить или ограничить передачу для защиты «основ конституционного строя [России], нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».