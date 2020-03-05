Генпрокуратура поручила проверить MyHeritage из-за сбора ДНК
Генпрокуратура поручила проверить деятельность международной компании MyHeritage, которая позволяет россиянам отправлять анализы ДНК за рубеж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова. Оценку действиям MyHeritage будут давать прокуратура Москвы и Роскомнадзор, вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет приниматься уже по сведениям этих ведомств.
Сервис MyHeritage позволяет создать генеалогические древа, загружать исторические семейные материалы и проводить поиск по ним. С 2016 г. компания оказывает услуги анализа ДНК. Набор для сбора биоматериалов компания высылает почтой. Клиент MyHeritage должен отправить биоматериал в США, используя конверт с обратным адресов, входящий в набор ДНК-анализа
В феврале депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение в генпрокуратуру, в котором попросил оценить законность сбора биоматериалов россиян и их анализа в США. По его мнению, данный процесс считается трансграничной передачей биометрических данных и нарушает закон о персональных данных, передает RT текст заявления. Федоров просит Генпрокуратуру запретить или ограничить передачу для защиты «основ конституционного строя [России], нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».
На момент публикации сайт MyHeritage при попытке открыть раздел «ДНК» сообщает, что «тесты ДНК недоступны в России». Аналогичное сообщение появляется вне зависимости от выбранного языка сайта.