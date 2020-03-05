ФНС подала в суд заявление о банкротстве компании Бойко-Великого
Федеральная налоговая служба России (ФНС) подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о банкротстве ОАО «Вашъ финансовый попечитель», принадлежащей Василию Бойко-Великому и членам его семьи. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Первым об этом сообщило издание pravo.ru.
Басманный суд Москвы арестовал Бойко-Великого в июне 2019 г. Ему было предъявлено обвинение в растрате средств банка «Кредитный экспресс», 10%-ной долей акций которого он владел через «Вашъ финансовый попечитель». По версии следствия, с 2013 по 2018 гг. бизнесмен совместно с директором банка Аллой Кабановой, главным бухгалтером Марией Антоновой, а также сотрудниками кредитной организации Анастасией Новотной, Егором Пихтиным, Еленой Чуевой и Натальей Ципиновой похитили 180 млн руб. и $929 000.
Центробанк отозвал лицензию у «Кредит-экспресса» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и существенного снижения собственных средств банка. Сам Бойко-Великий не признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.