ФНС подала в суд заявление о банкротстве компании Бойко-Великого

Басманный суд Москвы арестовал Бойко-Великого в июне 2019 г. Ему было предъявлено обвинение в растрате средств банка «Кредитный экспресс», 10%-ной долей акций которого он владел через «Вашъ финансовый попечитель». По версии следствия, с 2013 по 2018 гг. бизнесмен совместно с директором банка Аллой Кабановой, главным бухгалтером Марией Антоновой, а также сотрудниками кредитной организации Анастасией Новотной, Егором Пихтиным, Еленой Чуевой и Натальей Ципиновой похитили 180 млн руб. и $929 000.