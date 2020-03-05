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В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%

Ведомости

В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи были снижены на 2699 автомобилей по сравнению с февралем 2019 г., всего в отчетном периоде было продано 119 073 машины.

По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, такое снижение было ожидаемо. Некоторые бренды перестали публиковать каждый месяц данные о продажах, поэтому общая картина рынка сейчас не является полной, пояснил он. Так, в феврале в оценку не были включены данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus в связи с решением компаний публиковать эту информацию раз в квартал, а не раз в месяц.

Ранее Шрайбер заявил, что в 2020 г. падение российского авторынка продолжится. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам текущего года будет продано около 1,72 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. По данным АЕБ, в 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%. Прошедший год оказался труднее, чем думалось в его начале, говорил Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаемым, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.

Ранее по теме: Продажи автомобилей в России продолжат падать в 2020 году
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