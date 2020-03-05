В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%

Ранее Шрайбер заявил, что в 2020 г. падение российского авторынка продолжится. Согласно прогнозу АЕБ, по итогам текущего года будет продано около 1,72 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. По данным АЕБ, в 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%. Прошедший год оказался труднее, чем думалось в его начале, говорил Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаемым, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.