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«Яндекс» запустил продажи «умных колонок» в Азербайджане

Ведомости

Российский IT-гигант «Яндекс» начал продавать «умные колонки» своего производства с голосовым помощником «Алиса» в Азербайджане, об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Яндекс официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с Алисой в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлов», — сказано в сообщении. 

Вместе с тем у пользователей из Азербайджана также появится возможность обратиться в местную службу поддержки и сервисный гарантийный центр. 

Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция Мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию Макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др. 

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Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2022 г. продажи умных колонок в России выросли более чем на 70% в годовом выражении. По словам представителя «М.видео-Эльдорадо», объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 000 шт., а в денежном выражении – 6 млрд руб. При этом с 2020 г. продажи умных колонок «Яндекса» растут в среднем в 1,5–2 раза год к году, подсчитал руководитель проекта «Алиса» и умных устройств холдинга Сергей Мельник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных