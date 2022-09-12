«Яндекс» запустил продажи «умных колонок» в Азербайджане

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2022 г. продажи умных колонок в России выросли более чем на 70% в годовом выражении. По словам представителя «М.видео-Эльдорадо», объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 000 шт., а в денежном выражении – 6 млрд руб. При этом с 2020 г. продажи умных колонок «Яндекса» растут в среднем в 1,5–2 раза год к году, подсчитал руководитель проекта «Алиса» и умных устройств холдинга Сергей Мельник.