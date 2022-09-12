«Яндекс» запустил продажи «умных колонок» в Азербайджане
Российский IT-гигант «Яндекс» начал продавать «умные колонки» своего производства с голосовым помощником «Алиса» в Азербайджане, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Яндекс официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с Алисой в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлов», — сказано в сообщении.
Вместе с тем у пользователей из Азербайджана также появится возможность обратиться в местную службу поддержки и сервисный гарантийный центр.
Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция Мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию Макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др.
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2022 г. продажи умных колонок в России выросли более чем на 70% в годовом выражении. По словам представителя «М.видео-Эльдорадо», объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 000 шт., а в денежном выражении – 6 млрд руб. При этом с 2020 г. продажи умных колонок «Яндекса» растут в среднем в 1,5–2 раза год к году, подсчитал руководитель проекта «Алиса» и умных устройств холдинга Сергей Мельник.
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