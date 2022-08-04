Продажи смарт-колонок бьют рекорды

Продажи смарт-колонок бьют рекордыУстройства для умного дома набирают всё большую популярность
Продажи умных колонок в России в первом полугодии 2022 г. выросли более чем на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». По его словам, объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 000 шт., а в денежном выражении – 6 млрд руб.
Существенный рост продаж этого товара фиксируют и другие игроки. За шесть месяцев этого года колонок было реализовано в штуках на 94% больше, чем годом ранее, говорит руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования «Ситилинка» Денис Чернов. Абсолютных цифр он не приводит. По его словам, пик продаж пришелся на январь (в связи с новогодними праздниками) и февраль (всплеск спроса связан с 23 Февраля и 8 Марта). «На Wildberries сегмент колонок с голосовым помощником за первое полугодие вырос на 233% год к году в деньгах и на 145% в штуках», – сообщил представитель маркетплейса.