Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Продажи смарт-колонок бьют рекорды

Устройства для умного дома набирают всё большую популярность
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Продажи умных колонок в России в первом полугодии 2022 г. выросли более чем на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». По его словам, объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 000 шт., а в денежном выражении – 6 млрд руб.

Существенный рост продаж этого товара фиксируют и другие игроки. За шесть месяцев этого года колонок было реализовано в штуках на 94% больше, чем годом ранее, говорит руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования «Ситилинка» Денис Чернов. Абсолютных цифр он не приводит. По его словам, пик продаж пришелся на январь (в связи с новогодними праздниками) и февраль (всплеск спроса связан с 23 Февраля и 8 Марта). «На Wildberries сегмент колонок с голосовым помощником за первое полугодие вырос на 233% год к году в деньгах и на 145% в штуках», – сообщил представитель маркетплейса.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных