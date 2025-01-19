Итоги пятилетней работы правительства Мишустина в графиках

Итоги пятилетней работы правительства Мишустина в графикахКак менялись экономика страны, доходы россиян и популярность премьера
Пять лет назад, 16 января 2020 г., возглавлявший более девяти лет Федеральную налоговую службу (ФНС) Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России. На этом посту он сменил Дмитрия Медведева (занимал его с мая 2012 г., после был назначен зампредседателя Совбеза).
Уже в первые месяцы правительству Мишустина пришлось принимать антикризисные меры на фоне начавшейся пандемии COVID-19. В 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Россия столкнулась с санкциями западных стран.
В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин после переизбрания (согласно Конституции, после инаугурации президента правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина) предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства. Президент, подводя итоги работы перед формированием нового состава кабмина, похвалил уходящее правительство.
«По всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданные прочные заделы имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач, для выполнения наших долгосрочных планов развития», – отметил Путин. Президент поблагодарил Мишустина и Белый дом за напряженную и плодотворную работу, добавив, что ждет преемственности в вопросе достижения целей национального развития. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. Глава государства также высоко оценил работу кабмина над устранением последствий экономической агрессии, которая была направлена на «разрушение России изнутри».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты называли это решение ожидаемым, указывая на способность премьера эффективно управлять в кризисных ситуациях.
Экономика и социальные обязательства
С 2019 по 2024 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 20%, рассчитали «Ведомости» на основе данных Росстата и базового прогноза Минэкономразвития на 2024 г. ВВП России, по оценке Росстата, в ковидном 2020 г. снизился на 2,6% год к году, а в 2022 г. – на 1,2%. В 2021 г. и 2023 г. экономика увеличилась на 5,9% и 3,6% соответственно. Рост годового ВВП РФ за 11 месяцев 2024 г. составил 4%, оценивало Минэкономразвития в декабре. Владимир Путин говорил в том же месяце, что ВВП страны по итогам года «будет 3,9%, а может быть, и 4% даже».
Сельское хозяйство и производство увеличились на 9% и 13% соответственно. Лучше ситуация с инвестициями: за пять лет они выросли на 37%. Хотя внешнеторговый оборот страны в денежном выражении увеличился с $674 до $723 млрд, относительно экономики он, наоборот, сократился на 6,2 п. п. – до 33,6% ВВП.
За период премьерства Мишустина рубль ослаб на 67%, в 2024 г. нацвалюта потеряла порядка 10%. 18 января официальный курс ЦБ составляет 102,4 руб./$. В первой половине прошлого года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения санкций против Мосбиржи (объявлены 12 июня 2024 г.) и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. Пика ослабление рубля достигло вскоре после введения санкций против Газпромбанка, 29 ноября курс был установлен на уровне 109,58 руб./$.
Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из опубликованных Росстатом данных. Сильнее всего в прошлом году подорожали услуги (+9,97%) и продовольственные товары (+9,18%), среди которых антилидером стала плодоовощная продукция (+16,37%). В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг.: тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%. Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, хотя абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%.
За годы премьерства Мишустина расходы федерального бюджета выросли с 16,6 до 20,1% ВВП. Доля ненефтегазовых доходов бюджета увеличилась с 60,75 до 68,3%.
Премьер-министр отмечал, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета в Госдуме, сообщил, что средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Также на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб.
На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. (всего 21,3 трлн руб. за три года). В частности, предусмотрены расходы на возобновление индексаций пенсий работающих пенсионеров со следующего года, продление программы материнского капитала и субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми. На поддержку региональных демографических программ для решения проблемы низкой рождаемости заложено 37,5 млрд руб.
На реализацию национальных проектов до 2030 г. планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку».
В 2025 г. доходы федерального бюджета будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб. С 2018 г. объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 2026 г. доходы ожидаются в 41,84 трлн руб., расходы – в 44,02 трлн руб., дефицит – 2,18 трлн руб. В 2027 г.: доходы – в 43,15 трлн руб., расходы – в 45,91 трлн руб., дефицит – 2,76 трлн руб.
Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стали обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры.
В 2022 г. расходы России на национальную оборону составили 4,679 трлн руб., говорилось в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» (ОНБНТТП). Из проекта бюджета на 2025–2027 гг. следовало, что около 13,5 трлн руб. выделят из бюджета на национальную оборону в 2025 г., в 2026-м – 12,8 трлн, в 2027-м – 13 трлн. Министр обороны Андрей Белоусов на ежегодной коллегии Минобороны в декабре сообщил, что военные расходы России достигнут в 2025 г. уровня 6,4% ВВП, или 32,5% расходов федерального бюджета. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года.
Нацпроекты
В декабре 2023 г. премьер-министр сообщал, что Россия за пять лет направила на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн руб. До конца 2030 г. на эти цели планируется направить свыше 40 трлн руб., еще не менее 13 трлн руб. привлекут за счет внебюджетных инвестиций, заявил Михаил Мишустин в декабре 2024 г.
Согласно паспорту нацпроекта «Демография», ожидаемая продолжительность здоровой жизни к 2024 г. должна была достичь 67 лет, а суммарная рождаемость – 1,7 детей у женщины. В реальности за последние пять лет продолжительность здоровой жизни выросла с 60,3 до 61,7 лет. Суммарный коэффициент рождаемости все эти годы неуклонно снижался – с 1,48 до 1,4.
Число турпоездок за последние три года выросло на четверть: с 61 млн в 2022 г. до 78 млн в 2024 г. Этот показатель оказался даже выше планируемого в 75 млн поездок. При этом число въездов иностранных туристов в Россию после пандемии так и не восстановилось, сократившись более чем в два раза – с 24 млн в 2019 г. до 9,5 млн в 2024 г. В национальном проекте по туризму цель ставилась в 24,5 млн поездок.
По нацпроекту «Экология» наблюдалась положительная динамика, но целевые показатели не были достигнуты. Доля твердых коммунальных отходов, которые направляли на утилизацию и обезвреживание, выросла с 7 до 14% (2019 г. к 2024 г.), а планировалось довести показатель до 36%.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» разрабатывался для иных внешних условий. Поэтому неудивительно, что ожидался рост экспорта промышленных товаров до $205 млрд к 2024 г., а фактически он сократился с $111 млрд в 2020 г. до $89 млрд в 2024 г. Снизились и внутренние затраты на гражданские НИОКР – с 1,04% ВВП до 1% (2019 г. к 2024 г.), хотя ожидалось, что они, наоборот, вырастут в 2024 г. до 1,11%.
Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался успешнее: выросли как объемы его строительства, так и число семей, которые смогли приобрести себе квартиры и дома. Так, если в 2019 г. было возведено 82 млн кв. м, то в 2023 г. – уже 110 млн кв. м. Это рекордный показатель за всю историю страны, заявил в январе 2024 г. Владимир Путин на совещании с правительством. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 2024 г. в России построили 107 млн кв. м. Это больше, чем планировалось изначально (90 млн кв. м.). В 2023 г. 4,4 млн россиян смогли улучшить свои жилищные условия (в 2019 г. – 3,5 млн). На жилищные показатели могла повлиять льготная ипотека, хотя это и нивелировалось ростом цен на квартиры, писали «Ведомости».
Удалось преуспеть и со строительством и ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К 2024 г. нормативным требованиям должен был соответствовать 51% автодорог регионального и межмуниципального значения. Здесь план перевыполнили, достигнув 55%.
Какие законы инициировало правительство
За пять лет премьерства Мишустина Россия столкнулась с двумя вызовами: пандемией COVID-19 и экономическими санкциями западных стран. На этом фоне правительство инициировало ряд законодательных инициатив и антикризисных мер, чтобы нивелировать их влияние на экономику страны. В 2022 г. кабмин внес в Госдуму максимальное за это время количество законопроектов – 388.
Кроме того, в апреле 2020 г. правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5%, ввело мораторий на проверки бизнеса, а также принимало другие меры, чтобы повысить устойчивость экономики в условиях санкций, стимулировать производство в ключевых отраслях для снижения зависимости от импорта и обеспечить технологический суверенитет.
Поездки по России и за рубеж
За пятилетку глава кабмина совершил 124 официальные поездки по стране и за рубеж, следует из данных на сайте правительства. Больше всего он ездил в российские регионы (86), особенно в Московскую (12 раз), Нижегородскую и Свердловскую области, а также в Республику Алтай (по четыре раза).
За рубежом Мишустин чаще всего бывал в Белоруссии и Казахстане – каждое из этих государств он посетил по восемь раз. Больше всего поездок пришлось на второй год нахождения на посту: в 2021 г. премьер 37 раз ездил с рабочим визитом. Меньше всего поездок было в пандемийном 2020 г. (20), а также в 2024 г. (21).
Осенью 2024 г. премьер совершил сразу шесть поездок за рубеж, посетив Узбекистан, Иран, Армению, Пакистан, Азербайджан и Белоруссию. В мае 2023 г. он впервые в качестве премьера посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также смог познакомиться с визави, премьером Госсовета Ли Цяном. В декабре того же года Мишустин вновь совершил визит в КНР. В январе 2025 г. Мишустин нанес официальный визит во Вьетнам.
Популярность премьера среди россиян выросла
Уровень доверия к Мишустину за годы его работы во главе правительства вырос, свидетельствуют данные опросов ВЦИОМа. Если в апреле 2020 г. 14,8% сообщали, что «безусловно доверяют», то в конце декабря 2024 г. об этом уже говорили 26,4%. Общий же рейтинг доверия Мишустину, включающий суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю», вырос за годы премьерства на 17%.
Отношение россиян к премьеру заметно улучшилось в феврале – марте 2022 г. Рост рейтингов в это время наблюдался и у Владимира Путина. На это могли повлиять как феномен «сплочения вокруг флага» на фоне геополитической ситуации, так и разработанные правительством антикризисные меры для поддержки бизнеса и граждан, писали тогда «Ведомости».
Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов сравнивал рост всех рейтингов представителей власти с показателями 2014 г. – когда была зафиксирована волна патриотического подъема в связи с присоединением Крыма.