Итоги пятилетней работы правительства Мишустина в графиках

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался успешнее: выросли как объемы его строительства, так и число семей, которые смогли приобрести себе квартиры и дома. Так, если в 2019 г. было возведено 82 млн кв. м, то в 2023 г. – уже 110 млн кв. м. Это рекордный показатель за всю историю страны, заявил в январе 2024 г. Владимир Путин на совещании с правительством. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 2024 г. в России построили 107 млн кв. м. Это больше, чем планировалось изначально (90 млн кв. м.). В 2023 г. 4,4 млн россиян смогли улучшить свои жилищные условия (в 2019 г. – 3,5 млн). На жилищные показатели могла повлиять льготная ипотека, хотя это и нивелировалось ростом цен на квартиры, писали «Ведомости».