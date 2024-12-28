Годовой ВВП России вырос на 4% за 11 месяцев 2024 года

Президент России Владимир Путин говорил в декабре, что ВВП страны по итогам года «будет 3,9%, а может быть, и 4% даже». В таком случае, как он заметил, рост ВВП за два года составит около 8%. В США за это же время увеличение показателя составит 5–6%, в Еврозоне – 1%, а отдельно в Германии – 0%, сравнил президент.