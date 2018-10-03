Новости
Экономика
Новости

Путин увидел в действиях США подрыв доверия к доллару и «ошибку империй»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, эта ситуация заставила европейские власти задуматься о «новых возможностях», в том числе об организации расчетов в других валютах помимо доллара.

По словам Путина, американские власти «пилят сук, на котором сидят». Российского президента удивила такая политика. «Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — уверен Путин. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно призывал повысить экономический суверенитет Евросоюза, снизив зависимость от США. Российский лидер добавил, что это правильная стратегия в ситуации, когда кто-то «пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе» с помощью политических инструментов.

Ранее The Bell со ссылкой на источники написал, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», уточнял источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. 3 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Он отмечал, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме, который должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. 

О необходимости дедолларизации экономики летом говорил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с Путиным в июле он заявил, что банк подготовил предложения, направленные на «расширение использования рубля в международных расчетах». Инициативу Костина поддержал Минфин. В начале октября банкир заявил, что Путин «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.

Стиль жизни
Новости

В Шотландии продали бутылку виски за рекордную цену в $1,1 млн

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На аукционе в шотландском Эдинбурге продали бутылку виски за рекордную стоимость – 848 000 фунтов стерлингов ($1,1 млн). Об этом сообщает Reuters.

Виски Macallan Valerio Adami было разлито в бутылки в 1986 г., говорится в сообщении аукционного дома Bonhams. Всего в серии 12 бутылок. Сколько из них существует – неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться при землетрясении в Японии в 2011 г., а еще одна могла быть открыта, а виски — выпито, уточняет Bonhams.

По данным Reuters, покупатель – частный акционер из Азии. Его имя не раскрывается. Он участвовал в торгах по телефону. Предыдущий владелец приобрел бутылку в 1994 г. с завода Macallan за неизвестную сумму. До этого самая дорогая бутылка виски, когда-либо проданная на аукционе, также была Macallan Valerio Adami. Она ушла с молотка в мае 2018 г. за сумму в 814 081 фунт стерлингов.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Путин назвал Трампа ответственным за рост цен на нефть

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа ответственным за рост цен на нефть. Об этом он сказал журналистам на заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть. — Ред.), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин.

Президент пояснил, что на нефтяные цены влияют геополитические факторы. По мнению Путина, в рыночные процессы лучше не вмешиваться, «пытаясь получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов».

Путин добавил, что Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. По его словам, Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки.

Ранее Минфин, Минэнерго и Центробанк спрогнозировали постепенное снижение цен на нефть. Согласно базовому прогнозу Минфина, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит $61,4 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть до $55 за баррель в 2020-2021 гг. По мнению министра энергетики Новака, в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Путин заявил о готовности России увеличить добычу нефти

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Сейчас высокая цена на сырье — в значительной степени результат действий США, уверен российский лидер.

Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов сказал в интервью «Ведомостям», что российские нефтяные компании «уже вышли на максимум добычи». «Все на максимуме!» – подчеркнул он. Это же подтвердили еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Позже Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Саудовская Аравия договорились увеличить добычу нефти в сентябре — декабре, чтобы сдержать рост цен на нефтяном рынке. Стороны уведомили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Один из собеседников агентства уточнял, что Россия и Саудовская Аравия договорились «втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке [президента США Дональда] Трампа», который неоднократно призывал ОПЕК нарастить добычу из-за роста цен на американских АЗС.

Цены на нефть в последнее время достигали многолетних максимумов: баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья. Министр экономического развития Максим Орешкин среди причин увеличения цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Суд отказался отменить арест Навальному за акцию против пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд отказался отменить арест оппозиционера Алексея Навального из-за акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Дождя».

Жалобу защиты политика удовлетворили только в одном пункте — суд постановил, что срок ареста будет исчисляться с 6.20 24 сентября.

24 сентября рано утром Навальный вышел из спецприемника после 30 суток ареста за нарушения правил организации акции «Забастовка избирателей» в Москве 28 января. Его сразу же задержали.

В тот же день Симоновский райсуд Москвы приговорил его к 20 суткам ареста. Как следует из постановления суда, Навальному вменяется публикация анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика 24 сентября. По мнению судьи, находившийся в заключении Навальный не мог не знать о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию, а его призывы повлекли помехи движению пешеходов и транспортных средств, а также причинение вреда здоровью людей и ущерба автомобилям.

Все административные аресты Алексея Навального

Политика
Новости

Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гражданская супруга обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала из России. Ее адвокат Александр Карабанов заявил ТАСС, что она с дочерью улетела в США. По его словам, Семынина приняла решение уехать из-за опасений за свою жизнь: «Моя подзащитная подтверждает, что покинула РФ, так как опасается за свою жизнь». Семынина не планирует возвращаться в Россию, уточняет «Интерфакс» также со ссылкой на Карабанова.

При этом «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, близкий к семье Захарченко, что Семынина уехала не в США, а в Англию. Одна или с дочерью – агентство не уточнило. Сама Семынина сказала «РИА Новости», что она «там, где и была», подчеркнув, что она имеет право выезжать из страны. По словам источника агентства, Семынина покинула Россию еще 28 сентября.

Захарченко задержали еще в 2016 г. Его обвинили в получении взятки. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождения этих денег полковник объяснить не смог. Потом с Захарченко взыскали имущество на общую сумму около 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в Москве, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника. Захарченко отметил, что из изъятого имущества ему принадлежат только около 93 000 руб.

Обыски проходили в том числе и у Семыниной. В частности, у нее изъяли медицинские документы детей, телефоны и планшеты и около 2000 евро. Карабанов говорил, что это единственные денежные средства, оставшиеся у нее на жизнь. Кроме того, суд арестовал в рамках уголовного дела против Захарченко счета Семыниной в ВТБ, а также нежилое помещение площадью 2500 кв. м, которое она сдавала в аренду одному из магазинов сети «Пятерочка».

Политика
Новости

Экс-губернатор Курганской области войдет в совет директоров структуры «Росатома»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин войдет в совет директоров «Атомредметзолота». Об этом он сообщил ТАСС.

«Я ухожу в госкорпорацию, в структурное подразделение «Росатома». В совет директоров «Атомредметзолота», – сказал он.

АО «Атомредметзолото» – уранодобывающая компания, 83,2% которой принадлежит АО «Атомэнергопром». Последним, в свою очередь, на 100% владеет госкорпорация «Росатом».

2 октября Кокорин объявил о том, что решил уйти в отставку, назвав это решение обдуманным и связанным с переходом на новое место работы. ТАСС он пояснил, что ему предложили перейти в совет директоров одной из госкорпораций и что его работа будет связана с промышленностью.

РБК писал о том, что Кокорин уйдет в отставку, в конце сентября. Источники издания называли основной причиной то, что при нем регион так и остался депрессивным.

В тот же день об уходе с поста сообщил и губернатор Липецкой области Олег Королев. Президент Владимир Путин назначил на место Кокорина Вадима Шумкова, который до этого был замгубернатора Тюменской области, а на место Королева – Игоря Артамонова, работавшего в структурах Сбербанка.

Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказали ранее «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о решении России и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать цены на нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Стороны сообщили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

По данным агентства, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак после нескольких встреч в сентябре решили нарастить добычу нефти в сентябре – декабре. Они рассчитывают, что эти меры помогут сдержать рост нефтяных цен, которые в последнее время достигали многолетних максимумов. Баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья.

Увеличить производство нефти организацию призывал также президент США Дональд Трамп. Беспокойство американского лидера в преддверии ноябрьских выборов в конгресс США вызывает рост цен на американских АЗС, пишет Reuters. «Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке Трампа», – рассказал агентству один из собеседников.

В то же время совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов 2 октября заявил в интервью «Ведомостям», что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. «Российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже», — подчеркивал бизнесмен. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

«Русский стандарт» потребовал взыскать с «Домашних денег» 140 млн рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк «Русский стандарт» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с микрофинансовой компании «Домашние деньги» 139,96 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был направлен в суд 1 октября. Детали искового заявления в картотеке дел не указаны. Представители «Русского стандарта» и «Домашних денег» отказались от комментариев.

«Домашние деньги» в апреле допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций объемом 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб.

Ситуация обострилась в августе, когда Агентство по страхованию вкладов, будучи конкурсным управляющим банка «Интеркоммерц» и Русского трастового банка, подало иски о банкротстве «Домашних денег» и их бенефициара Евгения Бернштама.

В конце августа Центробанк исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций. В качестве причины регулятор указал неоднократное нарушение требований законодательства.

Политика
Новости

Экс-полковнику СКР Ламонову отменили штраф в 32,5 млн рублей по делу о взятке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд России смягчил приговор бывшему заместителю руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александру Ламонову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из приговора Ламонову исключили штраф в 32,5 млн руб. В остальной части приговор оставили без изменений.

Ламонова задержали летом 2016 г. вместе с заместителем начальника московского СКР Денисом Никандровым и руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко. Их обвинили в получении взятки в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец).

В конце июля 2017 г. Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Кроме того, его лишили звания «полковник юстиции» и назначили штраф в 32 млн руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал вину.

Экономика
Новости

Орешкин рассказал о «наборе предложений» по снижению использования доллара

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «определенный набор предложений» по этой теме, их должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова Орешкина приводит «Интерфакс».

По словам министра, речь идет о мерах, направленных на повышение эффективности и удобства использования других валют для финансовых операций. «В первую очередь — это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более простыми и удобными для компаний и населения», — пояснил он. Орешкин добавил, что Россия переходит на торговлю в национальных валютах, например, с Китаем.

«Но для того чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке. То есть снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют», — уверен чиновник. По его мнению, должна быть создана внутренняя система взаимоотношений на уровне банков. Такая система, по словам Орешкина, может действовать не только внутри России, но и при работе с другими странами.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. Один из источников уточнял, что через одну-две недели его утвердит Медведев. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. По словам другого собеседника The Bell, упор также будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

С инициативой дедолларизации летом выступил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с президентом Владимиром Путиным в июле он заявил, что банк подготовил проект предложений, направленных на «расширение использования рубля в международных расчетах». Предложения Костина поддержал Минфин. В начале октября Костин заявил, что президент «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.

Политика
Новости

Генпрокуратура назвала взвешенным решение Путина смягчить статью об экстремизме

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал «взвешенным» решение президента Владимира Путина внести поправки в ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, они, судя по всему, были», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инициативу Путина «исправлением проявлений маразма». «Это инициатива президента, вы знаете, что он сказал, что все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин 3 октября внес в Госдуму два законопроекта, предполагающих частичную декриминализацию ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Первым он предложил внести поправку в УК, по которой ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать в случае, если нарушение совершено более одного раза за год. Вторым документом Путин предложил внести в КоАП статью, по которой за это нарушение для граждан будет предусмотрено до 15 суток ареста, а для юрлиц — до 500 000 руб. штрафа.

Читать ещё
Preloader more
Фото