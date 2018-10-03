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Орешкин рассказал о «наборе предложений» по снижению использования доллара

Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «определенный набор предложений» по этой теме, их должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова Орешкина приводит «Интерфакс».

По словам министра, речь идет о мерах, направленных на повышение эффективности и удобства использования других валют для финансовых операций. «В первую очередь — это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более простыми и удобными для компаний и населения», — пояснил он. Орешкин добавил, что Россия переходит на торговлю в национальных валютах, например, с Китаем.

«Но для того чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке. То есть снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют», — уверен чиновник. По его мнению, должна быть создана внутренняя система взаимоотношений на уровне банков. Такая система, по словам Орешкина, может действовать не только внутри России, но и при работе с другими странами.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. Один из источников уточнял, что через одну-две недели его утвердит Медведев. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. По словам другого собеседника The Bell, упор также будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

С инициативой дедолларизации летом выступил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с президентом Владимиром Путиным в июле он заявил, что банк подготовил проект предложений, направленных на «расширение использования рубля в международных расчетах». Предложения Костина поддержал Минфин. В начале октября Костин заявил, что президент «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.