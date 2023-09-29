Набуиллина: решение по ставке будет зависеть от ситуации в экономике
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от сиутации в российской экономике, прогнозом ЦБ предусмотрено как ее повышение, так и сохранение до конца года. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент «Ведомостей».
«Все зависит от того, как будет развиваться ситуация <...> Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься», – рассказала она.
Сейчас в экономике много неопределенностей, регулятор анализирует эффект, оказываемый на инфляцию уже принятыми решениями.
В сентябре Банк России прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, заявили в ЦБ. Регулятор уточнил, что для этого потребовалось повышение ключевой ставки.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.