Набуиллина: решение по ставке будет зависеть от ситуации в экономике

В сентябре Банк России прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, заявили в ЦБ. Регулятор уточнил, что для этого потребовалось повышение ключевой ставки.