Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов. В ноябре 2019 г. депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесли свою версию.