Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
«Лучше так, чем никак», – объясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.
Подготовленный Минфином правительственный законопроект о дальнейшей либерализации ОСАГО был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре 2019 г. – депутаты опасались, что его принятие вызовет рост тарифов. В ноябре 2019 г. депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесли свою версию.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»). Проект планируется рассмотреть на следующем заседании комитета, отметил он. Комиссия одобрила заключение 27 января, подтвердил сотрудник аппарата правительства, пресс-служба правительства вечером не ответила на запрос.