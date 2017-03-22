Курс рубля ускорил снижение днем в среду

Доллар и евро дорожают на Московской бирже в среду днем; курс рубля ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, сообщает «Интерфакс». На 15.03 мск курс доллара США составил 58,07 руб., это на 36,5 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Евро подорожал на 29,25 коп. до 62,64 руб. Бивалютная корзина подорожала на 33,23 коп. до 60,06 руб.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10.00 мск до 11.30 мск) Банк России повысил официальный курс доллара на 23 марта на 40,37 коп. до 57,636 руб. и повысил курс евро на 53,91 коп. до 62,2699 руб.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают падение курса рубля к доллару со снижением котировок нефти. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду и находятся на минимальном уровне за четыре месяца на сообщении Американского института нефти (API) о росте запасов топлива в США (+4,52 млн баррелей). Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15.03 мск в среду снизилась на 1,51% до $50,19 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,45% до $47,54 за баррель.