ЦБ хочет получить право раскрывать следователям банковскую тайну

Центробанк России рассчитывает получить право на раскрытие правоохранительным органам банковской тайны, если это необходимо для оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, взаимодействие в этой сфере осложняется тем, что у правоохранительных органов зачастую нет достаточных оснований, чтобы быстро возбудить уголовное дело, «потому что они не получают соответствующую информацию (составляющую банковскую тайну), а могут получить ее только после возбуждения уголовного дела».

«Поэтому предлагаем в тех случаях, когда мы видим признаки таких правонарушений, передавать документы, которые составляют банковскую тайну, именно в этих случаях, для того, чтобы быстрее возбуждались уголовные дела, для того, чтобы можно было более эффективно применять ответственность к собственникам и к менеджерам таких банков», - сказала Набиуллина.

Путин заметил, что это позволит, в том числе, «гарантировать возврат вкладов».

Набиуллина подтвердила, что это будет способствовать возврату вкладов, потому что часто банкиры начинают в последние дни перед отзывом лицензии «очень быстро выводить активы, и здесь нам важно защитить права вкладчиков и кредиторов».