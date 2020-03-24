Гречка как символ кризиса

Почему же гречка так сказывается на психике россиян? Вот, к примеру, кускуса нет – и никто не паникует; булгур и киноа пропали – социальные сети молчат, бурого риса в продаже всего три сорта – и ничего, тишина; а гречки на полках нет или даже есть, но немного – вселенская тревога!