Гречка как символ кризиса
Пропажа гречки из магазинов вызывает из глубин психики советскую еще продуктовую травму — но гречка есть и будет
Что можно сказать со всей определенностью – дефицита гречки в стране, нашей великой гречневой стране, не будет. Констатировавши это, перейдем к обсуждению причин набегов российских граждан на магазины и особой роли гречки в культуре нашего беспокойного народа.
Почему же гречка так сказывается на психике россиян? Вот, к примеру, кускуса нет – и никто не паникует; булгур и киноа пропали – социальные сети молчат, бурого риса в продаже всего три сорта – и ничего, тишина; а гречки на полках нет или даже есть, но немного – вселенская тревога!
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