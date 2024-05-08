Партии запланировали собственные митинги по случаю 9 Мая

Все парламентские партии проведут мероприятия ко Дню Победы. На 8 мая запланировано возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову. Об участии в этом заявили в «Единой России» (будет секретарь генсовета Андрей Турчак), «Справедливой России» (лидер партии Сергей Миронов), а также в КПРФ (Геннадий Зюганов). Справороссы будут у Могилы в 14.00, а единороссы – в 16.00, сообщили «Ведомостям» представители партий.