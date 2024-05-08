Партии запланировали собственные митинги по случаю 9 Мая

Партии запланировали собственные митинги по случаю 9 МаяПолитики поздравят ветеранов и уделят внимание теме спецоперации
Все парламентские партии проведут мероприятия ко Дню Победы. На 8 мая запланировано возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и памятнику маршалу Жукову. Об участии в этом заявили в «Единой России» (будет секретарь генсовета Андрей Турчак), «Справедливой России» (лидер партии Сергей Миронов), а также в КПРФ (Геннадий Зюганов). Справороссы будут у Могилы в 14.00, а единороссы – в 16.00, сообщили «Ведомостям» представители партий.
Коммунисты и их союзники из числа общественных организаций левого толка, по словам руководителя пресс-службы партии, депутата Госдумы Александра Ющенко, в 15.30 соберутся у памятника Карлу Марксу в сквере на Театральной площади. «Там будет небольшой митинг – встреча депутатов с избирателями. Затем мы отправимся на возложение цветов», – пояснил он «Ведомостям». Коммунисты используют традиционные лозунги, в том числе «Сталин – имя Победы!».
Миронов после возложения цветов 8 мая займется раздачей георгиевских ленточек, сообщила его представитель Эмилия Затолочная. «Также политик посетит в Парке Победы выставку трофейного западного вооружения и военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Украине», – сказала она. Представитель лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Элеонора Кавшар не стала разглашать его планы.
В пресс-службе «Новых людей» о планах руководства партии на 8 мая к моменту сдачи материала не сообщили.
Парад для победителей «Диктанта победы»
Как рассказал «Ведомостям» представитель «Единой России», приуроченные ко Дню Победы мероприятия проходят с начала этой недели в разных регионах России. В планах партии – открытие единого гуманитарного штаба в Татарстане (для сбора помощи жителям новых регионов и военным, обучения и проч.), проведение таких массовых акций, как «Вальс Победы» (в Пензенской области, Донецкой народной республике и Луганской народной республике) и проч.
Тема участников спецоперации на Украине звучит и в контексте других мероприятий, которые партия готовит ко Дню Победы. 7 мая в Хабаровске в школе № 30 откроют «Парту Героя» в честь выпускника Дениса Ткаченко, рассказал представитель «Единой России». Он был мобилизован в сентябре 2022 г. и погиб в августе 2023 г. при выполнении боевой задачи, получил орден Мужества.
8 мая в Курске активистки «Женского движения Единой России» организуют концерт во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Юрия Неведрова. В Новосибирске партия организует парад под окнами ветерана Великой Отечественной войны Владимира Синягина. Перед домом ветерана торжественным маршем пройдут курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. Запланированы такие концерты и в других регионах, в частности Красноярском крае.
Также 8 мая координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» депутат Госдумы Александр Хинштейн в Музее Победы вручит победителям «Диктанта Победы» 2023 г. приглашения на Парад Победы на Красной площади. Самому юному участнику, Артему Максимову, 16 лет. Он приедет в Москву из Камчатского края, сказали в партии. Вместе с ним приедут победители пятого «Диктанта Победы» из 13 регионов.
Мероприятия единороссы проведут и 9 мая. К примеру, в ЛНР будет проведен автопробег и фотовыставка «Единая Россия – единая Победа». А в Петропавловске-Камчатском партия организует полевую палатку, в которой пройдут «мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей и сувениров», рассказали в партии.
Митинг после парада
ЛДПР, как и коммунисты, тоже организует собственный митинг-концерт в офисе партии на ул. Краснопролетарской. Он пройдет, правда, не 8, а 9 мая. По словам Кавшар, Слуцкий присоединится к митингу после окончания парада. Концерт начнется с торжественной церемонии выноса российского флага кадетами военного училища.
На площадке прозвучат песни военных лет, выступят танцевальные молодежные коллективы, вокалисты хора Университета мировых цивилизаций (основан Владимиром Жириновским) исполнят патриотические песни. Для участников мероприятия будет работать полевая кухня, гостям предложат настоящую солдатскую кашу, фирменный чай ЛДПР, пирожки и сладкую выпечку.
«Для приготовления каши партия заготовила 350 кг гречневой крупы и 150 кг тушенки. Традицию угощения кашей в честь праздника 9 Мая заложил основатель ЛДПР Владимир Жириновский», – напомнила Кавшар. Партия организует лазертаг, разборы автомата Калашникова и т. д.
В регионах партийцы после поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат благодарности от Слуцкого.
Партия «Новые люди» (существует с 2020 г.) займется помощью ветеранам по современному вопросу. «В этом году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, поэтому наши сторонники в регионах будут организовывать помощь по подключению к нему. Пожилым людям часто сложно самим разобраться, как найти сайт, загрузить фотографии», – рассказал «Ведомостям» представитель партии.
Также 7 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в рамках акции «Движения первых» планирует встретиться с учениками школ в Госдуме: клеить вместе с ними тематические наклейки на окна ко Дню Победы.