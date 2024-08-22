Какие вызовы обнаружили руководители партий

Миронов перечислил три вызова, которые, правда, он тоже неоднократно уже называл с трибуны Госдумы. Первый, по его словам, «необходимая победа в рамках спецоперации». Лидер справороссов заявил перед молодыми политиками, что нужно «ликвидировать режим [президента Украины Владимира] Зеленского» и что не нужно вести никаких переговоров о мире. Вторым вызовом Миронов считает «уровень жизни нашей страны» – тут он заявил, что больше половины семей до половины доходов тратят на выплату кредитов, в очередной раз назвал «вредительской» работу Центробанка. Третьим же вызовом, вновь весьма предсказуемо, стало «отсутствие внятной миграционной политики». Хотя Миронов и поблагодарил коллег по фракциям за то, что в конце весенней сессии было принято несколько законов по ужесточению миграционного законодательства.