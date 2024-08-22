Какие вызовы обнаружили руководители партий

Какие вызовы обнаружили руководители партийЛидеры фракций выступили на молодежном форуме «Территория смыслов»
Руководители фракций Госдумы рассказали участникам форума «Территория смыслов», какие вызовы стоят перед политиками будущего. На этой пленарной дискуссии собрались руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Выступали они перед участниками четвертого заезда «Единство», куда входили «молодые лидеры» БРИКС, лидеры иностранных НКО, молодые дипломаты, депутаты, лидеры молодежных крыльев партий и т. д.
В целом выступления парламентариев мало чем отличались от их выступлений в Госдуме – Даванков заметил, что лидеры фракций соблюдают даже временной регламент.
Зюганов долго говорил о том, что «англосаксы хотят разрушить русский мир» и происходит это, по его мнению, на Украине. Он говорил, что победу в Великой Отечественной войне в первую очередь одержали коммунисты и комсомольцы, вспоминал ситуацию на Украине 2014 г. «Без опыта уникальных побед ленинско-сталинской модернизации, когда Ленин с нуля сформировал четырехмиллионную армию и расколотил Антанту (военно-политический блок, куда в Первую мировую войну входили Российская империя, Великобритания и Франция. – «Ведомости»), без опыта сталинской индустриализации и культурной революции, когда вырастили самого грамотного солдата и командира, нам невозможно победить сегодня», – заявил Зюганов.
Завершал он свое выступление словами о том, что коммунисты выпустили пятимиллионным тиражом брошюру «10 шагов к победе».
Миронов перечислил три вызова, которые, правда, он тоже неоднократно уже называл с трибуны Госдумы. Первый, по его словам, «необходимая победа в рамках спецоперации». Лидер справороссов заявил перед молодыми политиками, что нужно «ликвидировать режим [президента Украины Владимира] Зеленского» и что не нужно вести никаких переговоров о мире. Вторым вызовом Миронов считает «уровень жизни нашей страны» – тут он заявил, что больше половины семей до половины доходов тратят на выплату кредитов, в очередной раз назвал «вредительской» работу Центробанка. Третьим же вызовом, вновь весьма предсказуемо, стало «отсутствие внятной миграционной политики». Хотя Миронов и поблагодарил коллег по фракциям за то, что в конце весенней сессии было принято несколько законов по ужесточению миграционного законодательства.
Даванков согласился с Мироновым, что главный вызов – это специальная военная операция. Он рассказал, что недавно вернулся из Курской области, где приемные всех партий превратились в пункты приема гуманитарной помощи. Он порекомендовал молодым политикам съездить в Курск: «Каждому там найдется занятие». Также Даванков призвал молодых людей ничего не бояться. Он рассказал, что они сделали «Будку гласности» в Санкт-Петербурге, в которой молодые люди могут говорить все, что захотят.
Лидер ЛДПР тоже говорил о мигрантах, которые «вытесняют наших людей», поэтому партия предлагает запретить «низкоквалифицированным трудовым мигрантам» ввозить свои семьи в Россию. Затем Слуцкий объявил, что нужно сделать Россию страной многодетных семей: «Я объявил 2024 г. в ЛДПР годом сельской молодежи». По его словам, надо, чтобы молодежь не уезжала в города, а село не превращалось в пустое пространство «на руку нашим врагам на Западе, которые хотят завладеть нашими полезными ископаемыми».
Васильев благодарил коллег за «атмосферу консолидации», говорил про необходимость рутинной работы, Ассамблею народов России, которую он возглавляет. И в частности, видимо в пику коллегам из «Справедливой России» и ЛДПР, заявил, что сейчас в России растет число межнациональных браков. А затем призвал задуматься, почему сейчас узбеки поехали в Англию: «Почему? Задумайтесь над этим! Вы хотите, чтобы они туда поехали? Люди, знающие русский язык!».