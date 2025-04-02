Интернет-ресурсы ЦИК за год подверглись 24 млн вредоносных запросов из-за рубежа

В работе ГАС «Выборов» наиболее интенсивные вирусные атаки фиксировались в марте 2024 г., когда проходила кампания по выборам президента. Атак зафиксировали чуть более 100, а всего за год было обезврежено 398 вирусов, направленных на систему, следует из слайда докладчика. В 2023 г. таких атак было 282, в 2022 г. – 275. В 2024 г. ЦИК потратил на действие антивирусных программ Dr.Web рекордную сумму – 28 млн руб., тогда как на 2025 г. комиссия продлила действие антивирусов лишь на 18 млн руб., писали «Ведомости» 21 марта. В 2023 г. такой тендер ЦИК стоил 23,6 млн руб., в 2022 г. – 19,5 млн руб., в 2021 г. – 17,9 млн руб., в 2020 г. – 17,4 млн руб. Как пояснил позже «Ведомостям» представитель пресс-службы ЦИК, снижение закупочной цены с 2024 г. к 2025. связано с оптимизацией работы системы и переходом на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0. На нее ЦИК окончательно перейдет в этом году.