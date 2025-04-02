Интернет-ресурсы ЦИК за год подверглись 24 млн вредоносных запросов из-за рубежа

Интернет-ресурсы ЦИК за год подверглись 24 млн вредоносных запросов из-за рубежаНо серьезных сбоев не наблюдалось, говорят эксперты
Центризбирком (ЦИК) выявил за 2024 г. 24,2 млн вредоносных и потенциально опасных запросов на свои ресурсы, в том числе 29 DDoS-атак. В большинстве своем такие запросы поступали с IP-адресов в недружественных странах. Об этом сообщил на заседании комиссии член ЦИК Антон Лопатин, докладывая об итогах использования государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».
В работе ГАС «Выборов» наиболее интенсивные вирусные атаки фиксировались в марте 2024 г., когда проходила кампания по выборам президента. Атак зафиксировали чуть более 100, а всего за год было обезврежено 398 вирусов, направленных на систему, следует из слайда докладчика. В 2023 г. таких атак было 282, в 2022 г. – 275. В 2024 г. ЦИК потратил на действие антивирусных программ Dr.Web рекордную сумму – 28 млн руб., тогда как на 2025 г. комиссия продлила действие антивирусов лишь на 18 млн руб., писали «Ведомости» 21 марта. В 2023 г. такой тендер ЦИК стоил 23,6 млн руб., в 2022 г. – 19,5 млн руб., в 2021 г. – 17,9 млн руб., в 2020 г. – 17,4 млн руб. Как пояснил позже «Ведомостям» представитель пресс-службы ЦИК, снижение закупочной цены с 2024 г. к 2025. связано с оптимизацией работы системы и переходом на новую платформу ГАС «Выборы» 2.0. На нее ЦИК окончательно перейдет в этом году.
«Мы знаем, что пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам», – говорила глава ЦИК Элла Памфилова в 2023 г. Тогда она сказала, что на фоне рисков кибератак специалисты стремятся к тому, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила».
Что такое ГАС «Выборы»
Также, по словам Лопатина, комиссия отметила резкий рост количества обращений к цифровым сервисам ЦИК по сравнению с 2023 г.: в год президентской кампании их было более 8,3 млн, а годом ранее – 2,3 млн. Всего за 2024 г. сайт ЦИК просмотрели более 54 млн раз, из них 27 млн раз – это посещение системы «Выборы», а 26 млн – просмотр самих страниц сайта ЦИК, добавил Лопатин, Раздел с видеотрансляциями посетили 136 104 пользователя.
ГАС «Выборы» изначально создавалась как система, защищенная от атак извне, напоминает электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «Новые риски могут появиться от несистемного подхода к модернизации или от архитектурных ошибок при сопряжении с внешними системами в новой версии системы», – сказал он «Ведомостям». В предыдущие годы, наиболее заметные жалобы на систему ГАС «Выборы» были связаны с административным и человеческим фактором, но были и технические заминки: например, происходили задержки с приемом протоколов после подведения итогов, говорит он.
При этом даже в 2024 г., когда на федеральных выборах наблюдалась повышенная активность «цифровых террористов», никаких случаев срыва работы избиркомов зафиксировано не было, обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров. «Это произошло, потому что и прежняя и нынешняя конфигурация ГАС “Выборы” исключает контакт с внешней средой и соединение с интернетом, в этом и есть основа ее защищенности», – пояснил он.