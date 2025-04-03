В США состоялись первые выборы с ноября 2024 года

По результатам ноябрьских выборов республиканцы получили 220 мест, но, так как Уолтц, Гетц (ушел в отставку, но не был допущен до работы в администрации из-за скандальной биографии) и Элиз Стефаник были выбраны действующим президентом Трампом для работы в администрации, они должны были сложить с себя полномочия. Таким образом, количество мандатов уменьшилось бы до 217, хотя для обычного большинства нужно минимум 218. Из опасений лишиться позиций в палате Трампу даже пришлось отказать Стефаник в назначении на должность постпреда в ООН. Теперь большинство республиканцев устойчивее, но все равно остается одним из самых незначительных в истории США. Флорида – окончательно республиканский штат, поэтому победа сторонников и однопартийцев Трампа там была ожидаемой, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский.