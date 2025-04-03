В США состоялись первые выборы с ноября 2024 года

В США состоялись первые выборы с ноября 2024 годаОни укрепили позиции республиканцев, но также показали потенциал демократов
По итогам первой с ноября 2024 г. (когда президентом был избран Дональд Трамп) электоральной кампании и республиканцы, и демократы заявили о своем успехе. Республиканцам удалось отстоять два места от штата Флорида на довыборах в палату представителей. Их оппоненты одержали победу на выборах в Верховный суд штата Висконсин.
Кандидаты-республиканцы Рэнди Файн и Джимми Патронис займут в палате представителей места нынешнего советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и экс-конгрессмена Мэтта Гетца. Это усиливает позиции партии в палате, увеличивая количество ее мандатов с 218 до 220.
По результатам ноябрьских выборов республиканцы получили 220 мест, но, так как Уолтц, Гетц (ушел в отставку, но не был допущен до работы в администрации из-за скандальной биографии) и Элиз Стефаник были выбраны действующим президентом Трампом для работы в администрации, они должны были сложить с себя полномочия. Таким образом, количество мандатов уменьшилось бы до 217, хотя для обычного большинства нужно минимум 218. Из опасений лишиться позиций в палате Трампу даже пришлось отказать Стефаник в назначении на должность постпреда в ООН. Теперь большинство республиканцев устойчивее, но все равно остается одним из самых незначительных в истории США. Флорида – окончательно республиканский штат, поэтому победа сторонников и однопартийцев Трампа там была ожидаемой, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский.
Но демократы не расстраиваются. По данным радио NPR, председатель флоридского отделения партии Никки Фрид заявила, что они «сделали предупреждение» республиканцам. Хотя демократы и не сумели отбить два мандата, они значительно улучшили показатели партии по сравнению с предыдущими кампаниями. Например, согласно экзитполам, в ноябре 2024 г. Уолтц и Гетц победили своих соперников-демократов с отрывом 33 и 32 п. п. соответственно. А вот перевес их преемников Файна и Патрониса составил уже 14 и 15 п. п. соответственно.
Кроме того, у демократов есть и одна победа. Выборы в Верховный суд Висконсина выиграла либеральная судья Сьюзан Кроуфорд, поддержанная демократами (официально судья не принадлежит ни к одной из двух основных политических партий). По данным экзитполов газеты The Washington Post, она обошла ставленника республиканцев экс-генпрокурора штата Брэда Шимеля на 10 п. п.: 55% голосов против его 45%. Таким образом, большинство в высшей судебной инстанции штата остается за либеральными судьями как минимум до 2028 г. (четыре либеральных судьи и три консервативных). Это особенно важно для демократов, так как скоро суд будет рассматривать дела, связанные с правами на аборт и изменением границ избирательных округов.
В СМИ отмечают, что Шимелю не помогла не только поддержка Трампа, но и денежные пожертвования миллиардера Илона Маска. Согласно открытым данным, Маск и ассоциированные с ним организации внесли в кампанию Шимеля от $20 млн до $25 млн. В целом гонка на выборах в Верховный суд Висконсина стала одной из самых дорогих судейских избирательных кампаний. По данным Центра юстиции Бреннана при Нью-Йоркском университете, Шимель потратил на свою кампанию $49,8 млн, а Кроуфорд – $40,3 млн. Кроме того, судя по электоральной карте Висконсина, Кроуфорд победила в семи округах, где в ноябре 2024 г. большинство голосов набрал Трамп.
Но Дубравский считает некорректным сравнение этих результатов. «Ажиотаж преждевременный, так как голосовали не за партию, а за судью», – подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что для настроя демократов эта победа важна, но ее нельзя назвать мерилом настроений электората. Дубравский подчеркнул, что в то же время избиратели проголосовали за ужесточение правил допуска к голосованию, что идет вразрез с повесткой демократов.
Выборы в Висконсине локальные, а на этом уровне штат довольно продемократический, поэтому победу нельзя назвать триумфальной и сказать, что это флюгер общественных настроений, согласен политолог-американист Малек Дудаков. Но эксперт объяснил, что демократам удается консолидировать протестный электорат, хотя это привычная история для американской политсистемы: оппозиционная Белому дому партия собирает вокруг себя всех противников действующего президента. «В то же самое время демократы всё еще разобщены изнутри», – резюмировал Дудаков.