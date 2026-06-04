Главные заявления Путина о мире с Украиной, экономике, «Орешнике» и новом сроке

Россия готова пойти на компромиссы по украинскому урегулированию, которые были оговорены на саммите в Анкоридже. Киев о них знает, но принять их не готов. «Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. Я объяснил, в чем заключаются эти договоренности и компромиссы. Важно, чтобы они были приняты украинской стороной. Я думаю, что Украина на это не готова», – заявил Путин.