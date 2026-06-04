Главные заявления Путина о мире с Украиной, экономике, «Орешнике» и новом сроке

Главные заявления Путина о мире с Украиной, экономике, «Орешнике» и новом срокеПрезидент провел встречу с руководителями мировых информагентств
- «Разворот на Восток», Китай и Индия
- Ситуация на Украине, потери ВСУ и применение «Орешника»
- Переговоры, компромиссы и легитимность Зеленского
- Европа, газ и посредничество
- Армения и Азербайджан
- Рост экономики и макроэкономическая политика
- О президентском сроке и здоровье
На встрече с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ-2026 президент Владимир Путин затронул широкий круг вопросов: от военной ситуации на Украине и перспектив переговоров до экономического роста и отношений с Китаем, Индией и Европой. «Ведомости» собрали основные тезисы.
«Разворот на Восток», Китай и Индия
Россия начала «разворот на Восток» еще в 2001 г., а не после начала спецоперации. «Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, в мировой политике, в международных делах в целом», – сказал Путин.
Военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем продолжается, оно является традиционным и не связано с политическими событиями. Россия и Китай – естественные союзники, события на Украине не влияют на их отношения.
Россия рада развитию отношений Индии и США, хотя Штаты пытаются оказывать давление на Нью-Дели по вопросам сотрудничества с Москвой. Путин отметил, что давить на премьер-министра Нарендру Моди бесполезно. Отношения с Индией он назвал особо привилегированным стратегическим партнерством.
В сфере мирного атома ожидаются новые совместные проекты. Продолжается строительство АЭС «Куданкулам». «У нас много совместной работы. Здесь не только наши планы в области энергетики, в том числе атомной энергетики. "Куданкулам" строится, работает. Новые площадки ожидаем», – заявил Путин.
Ситуация на Украине, потери ВСУ и применение «Орешника»
Контроль Россией Донбасса и сделка с Киевом не противоречат друг другу, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. В ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, их численность сократилась на 100 000 человек. Ежемесячные потери Киева составляют примерно 40 000 человек, тогда как принудительная мобилизация дает лишь 15 000 в месяц, а из госпиталей возвращаются 14 000.
Россия в последнее время освободила 2440 кв. км территории. Полностью взята под контроль Луганская народная республика, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области. «Патриотизм и воля российского народа – главные условия достижения всех целей СВО», – подчеркнул президент.
Последний удар комплексом «Орешник» был испытательным. «"Орешником" ударили по "сараю" на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия», – пояснил Путин. Фактически ни одного боевого применения «Орешника» по целям не было: речь шла о Белой Церкви в Киевской области и районах ДНР в пределах основного укрепрайона. Президент не исключил в будущем решений о полноформатном применении комплекса по целям, в том числе в районе городской застройки.
Переговоры, компромиссы и легитимность Зеленского
Россия готова пойти на компромиссы по украинскому урегулированию, которые были оговорены на саммите в Анкоридже. Киев о них знает, но принять их не готов. «Перед Анкориджем перед Россией был поставлен вопрос, готова ли она пойти на ряд компромиссов. Я объяснил, в чем заключаются эти договоренности и компромиссы. Важно, чтобы они были приняты украинской стороной. Я думаю, что Украина на это не готова», – заявил Путин.
Правящие круги Киева, по его словам, не заинтересованы в мире, так как в этом случае борьба за власть в стране обострится кардинально. При этом Москва готова и хочет договориться мирными средствами.
Вопрос о легитимности Владимира Зеленского Путин адресовал юристам, напомнив, что его полномочия истекли два года назад, а конституция Украины допускает лишь два срока. «Если мы когда-то дойдем до подписания мирного договора, то если есть желание – мы найдем тех, кто должен подписать соответствующие документы», – сказал президент, добавив, что подписывать исторические документы нужно с легитимными лицами.
Чтобы начать переговоры по Украине, нет необходимости в приостановке боевых действий, заявил Путин. «У нас были переговоры, и боевые действия не останавливались, – сказал он на встрече с руководителями международных информагентств. – Лучше остановить войну в целом».
Европа, газ и посредничество
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер – не «друг» Путина, а один из лучших немецких государственных деятелей. «У него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас европейских политиков с такими качествами», – отметил президент. Евросоюз, по его мнению, не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
Обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы можно по линии МИД или спецслужб, но это должны быть люди, которым можно доверять. Россия не может доверять тем, кто «уже не один год говорит о необходимости нанесения РФ стратегического поражения».
Германия не возобновляет импорт газа по «Северному потоку», поскольку есть указание из Брюсселя и Вашингтона. Россия может поставлять по оставшейся нитке 25–28 млрд куб. м газа в год, «Газпром» готов «хоть завтра» начать поставки. «Это вопрос суверенитета ФРГ», – подчеркнул Путин.
Армения и Азербайджан
Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она ни выбрала. Политические силы за премьером Николом Пашиняном давно открыто говорят об ориентации на западные стандарты. Единственная просьба Москвы – провести референдум по ЕС как можно скорее.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам Путина, вкладывает много сил в наполнение конкретным содержанием договора о стратегическом взаимодействии с Россией.
Рост экономики и макроэкономическая политика
Экономика России за последние три года выросла примерно на 10%, тогда как экономика Евросоюза – примерно на 3%, заявил Путин, напомнив о прежних прогнозах «разорванной в клочья» экономики.
Вместе с тем он признал актуальность вопросов инфляции и отметил, что Центральный банк и финансовые власти приняли жесткие решения, включая повышение ключевой ставки. «Эти меры дают результат», – подчеркнул президент.
О президентском сроке и здоровье
На вопрос Reuters, хватит ли здоровья оставаться у власти до 2036 г., Путин ответил: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим».
Возможное выдвижение в 2030 г. он назвал преждевременной темой для обсуждения, добавив, что конституция позволяет баллотироваться, но «об этом совсем рано говорить».