Советник Трампа прокомментировала сообщения о перестановках в Белом доме

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй прокомментировала сообщения СМИ о возможных перестановках в Белом доме. По ее мнению, цель таких сообщений — отвлечение внимания общественности от успехов Трампа.

«Дональд Трамп окружает себя разнообразными, блестящими людьми, которые обладают знаниями в разных областях и имеют устоявшиеся, сильные мнения… Это человек, которому очень удобно получать разные идеи и разные данные от людей», — сказала Конуэй каналу FoxNews.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп собирается провести существенные перестановки в Белом доме из-за постоянных конфликтов среди сотрудников. По данным издания, особенно существенными споры стали на фоне сирийского кризиса.