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Получивший 23 оклада воронежский чиновник вошел в антикоррупционную комиссию

Исполняющий обязанности заместителя главы Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в виде 23 окладов, вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства региона.

В конце сентября Гусев уволил Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада и назначив к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка. Через два дня руководитель региона назначил его на прежнюю должность в качестве исполняющего обязанности. Позже Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона и покинет пост 8 октября.

В правительстве области объяснили, что решение о повторном назначении было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 г. «О государственных должностях Воронежской области», а о выплатах – в связи с постановлением правительства региона от 2015 г. «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)» и по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 г.

В понедельник Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой «провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию». Сотрудники областной прокуратуры уже начали проверку.