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ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Шоумен Владимир Зеленский набрал 73% голосов по итогам обработки половины протоколов, сообщается на сайте ЦИК. Его соперник, действующий президент Петр Порошенко значительно отстает, получив 24,65%.

Зеленский побеждает во всех регионах, кроме Львовской области. Порошенко также немного опережает своего соперника на зарубежных избирательных участках, где он получил 54,12% после обработки 86,13% протоколов.

Порошенко признал поражение на выборах. Представители некоторых стран поздравили Зеленского с победой, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Второй тур выборов президента Украины прошел в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка составила 62,07%. Данные «Национального экзитпола» свидетельствуют, что Зеленский победит с 73% голосов, а Порошенко наберет 25,5%.