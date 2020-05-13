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СПЧ допишет законопроект о декриминализации «дадинской» статьи УК в мае

Ведомости

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России планирует до конца мая завершить работу над законопроектом о переводе статьи за неоднократное нарушение правил проведения митингов из уголовного кодекса в административный. Об этом сообщил председатель совета Валерий Фадеев газете «Коммерсантъ».

По словам председателя совета по развитию гражданского общества и правам человека, законопроект разрабатывают члены СПЧ Генри Резник, Андрей Бабушкин и Мара Полякова. Фадеев заявил газете, что «нужно добиться, чтобы ответственность по статье 212.1 перестала быть уголовной». «Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет», — сказал он.

Председатель СПЧ напомнил о деле активиста Константина Котова, которому 20 апреля Московский городской суд смягчил наказание по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 Уголовного кодекса России) с 4 лет лишения свободы до полутора. Ст. 212.1 УК получила название «дадинская». Первым по ней к трем годам колонии был осужден Ильдар Дадин в декабре 2015 г. После апелляции этот срок уменьшили до двух с половиной лет. Активиста освободили в феврале 2017 г. после того, как Конституционный суд постановил пересмотреть приговоры. Приговор Константину Котову по «дадинской» статье вынесли в сентябре 2019 г.

Во вторник, 12 мая Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий на определенный срок баллотироваться на любых выборах лицам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести. В числе других политических статей Уголовного кодекса, которые отлучат осужденных по ним до полного снятия судимости от выборов, упомянута в законопроекте и «дадинская» статья 212.1. Запрет избираться осужденным по тяжким и особо тяжким статьям до снятия или погашения судимости был прописан в избирательном законодательстве в 2012 г. Именно на его основании Центризбирком в декабре 2017 г. отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты России, ранее осужденному по делу «Кировлеса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных