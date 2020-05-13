СПЧ допишет законопроект о декриминализации «дадинской» статьи УК в мае

Во вторник, 12 мая Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий на определенный срок баллотироваться на любых выборах лицам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести. В числе других политических статей Уголовного кодекса, которые отлучат осужденных по ним до полного снятия судимости от выборов, упомянута в законопроекте и «дадинская» статья 212.1. Запрет избираться осужденным по тяжким и особо тяжким статьям до снятия или погашения судимости был прописан в избирательном законодательстве в 2012 г. Именно на его основании Центризбирком в декабре 2017 г. отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты России, ранее осужденному по делу «Кировлеса».