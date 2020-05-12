Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборах

Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборахГосдума распространяет «криминальный фильтр» на преступления средней тяжести
Госдума 12 мая приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий на определенный срок баллотироваться на любых выборах лицам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести. Такая поправка ко второму чтению была включена в технический законопроект о корректировке одномандатных округов из-за изменения численности избирателей. Депутаты проголосовали за этот документ без какого-либо обсуждения на заседании.
По действующему законодательству запрет на участие в выборах («криминальный фильтр») касается граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, до истечения соответственно 10 и 15 лет со дня снятия или погашения судимости. Кроме того, не вправе баллотироваться на выборные должности лица, осужденные за преступления экстремистской направленности и подвергнутые административному наказанию за пропаганду нацистской символики и распространение экстремистских материалов (ст. 20.3 и 20.29 КоАП).
Новыми поправками в закон о гарантиях избирательных прав круг подпадающих под «криминальный фильтр» россиян предлагается расширить за счет осужденных по почти 50 статьям УК средней тяжести. Они не смогут избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, которая по статьям средней тяжести, согласно УК, погашается по истечении трех лет после отбытия наказания. То есть осужденный не сможет участвовать в выборах в течение восьми лет после отбытия наказания.
Кого это коснется
Среди составов, включенных в этот перечень, есть и так называемые политические статьи: ч. 2. ст. 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации), ст. 212.1 (неоднократное нарушение правил организации митинга), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 2 ст. 280.1 (призывы к сепаратизму), ч. 1 ст. 282 (экстремизм). Отлучаются от выборов и осужденные по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) – именно эта статья вменялась большинству участников «московского дела». Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, который также проходил по «московскому делу», был осужден условно по ч. 2 ст. 280 и тоже не сможет избираться в течение пяти лет после снятия судимости. Наконец, пассивного избирательного права временно лишится и Константин Котов, осужденный в рамках «московского дела» по редко используемой «дадинской» статье 212.1.
Часть попавших под фильтр статей касается нарушений на выборах, в том числе воспрепятствования осуществлению избирательных прав и фальсификации итогов голосования. Кроме того, лишатся права баллотироваться осужденные по мошенническим статьям УК, в том числе и по ст. 159, на использование которой правоохранителями для давления на бизнес чаще всего жалуются предприниматели.
Какие статьи УК подпадут под «криминальный фильтр»
Ст.106 (убийство матерью новорожденного ребенка), ч. 2 ст. 107 (убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта), ч. 3 ст. 110.1 (склонение к совершению самоубийства), ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 119 (угроза убийством по мотивам политической, идеологической расовой ненависти), ч. 1 ст. 126 (похищение человека), ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 127.2 (использование рабского труда), ст. 136 (нарушение равенства прав и свобод человека), ч. 2 и 3 ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ч. 1 ст. 142 (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 (фальсификация итогов голосования), ч. 1 и 3 ст. 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня), ч. 1 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 2 и 5 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования), ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), ч. 2 ст.159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), ч. 2. ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 2 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), ч. 2 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 ст. 174 (легализация денежных средств), ч. 2 ст. 189 (незаконные экспорт из России или передача сырья и технологий, которые могут быть использованы для создания вооружений), ч. 1 ст. 200.2 (контрабанда алкогольной и табачной продукции), ч. 2 ст. 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве), ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму), ч. 2. ст. 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации), ст. 212.1 (неоднократное нарушение правил организации митинга), ч. 1 ст. 228.4 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 1 ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств), ч. 1 ст. 232 (организация или содержание притонов), ч. 1 ст. 239 (создание НКО, посягающих на личность и права граждан), ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение или повреждение воинских захоронений), ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронений), ч. 1.1 ст. 258.1 (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных), ч. 1 и 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ), ч. 1 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму), ч. 2 ст. 280.1 (призывы к сепаратизму), ч. 1 ст. 282 (экстремизм), ч. 2 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), ч. 3 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний), ч. 1 и 3 ст. 313 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или стражи), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 2 ст. 354 (публичные призывы к развязыванию войны), ч. 2 ст. 354.1 (реабилитация нацизма).
В письменном обосновании поправки отмечается, что практика ограничения права на замещение должностей в различных сферах уже существует в законодательстве. Так, требование об отсутствии судимости установлено для судей, прокуроров, сотрудников полиции и Следственного комитета. Кроме того, наличие судимости за умышленные преступления «является препятствием для избрания членом правления или председателем правления жилищного кооператива», напоминают депутаты.
Хотя это статьи средней тяжести, это не дает осужденным по ним морального права претендовать на выборные должности, говорит автор поправки Дмитрий Вяткин («Единая Россия»): «У нас поступление на службу, например в правоохранительные или судебные органы, с судимостью невозможно, есть пожизненное ограничение. А занимать выборные должности возможно. Я и до этого вносил поправки, касающиеся тяжких и особо тяжких преступлений, и логично завершить эту работу и создать ограничения для отдельных преступлений средней тяжести. Этот срок конечен, он не пожизненный». С московскими протестами это никак не связано, как не связано и с конкретными делами, уверяет депутат: «При чем тут протесты? Кто такой Егор Жуков? Я не изучал, кто это такой. Мы не про конкретные дела, а про преступления, которые не должны позволять осужденным, совершившим их, в течение пяти лет после погашения судимости занимать выборные должности». По мнению Вяткина, эти поправки должны заработать уже на ближайших региональных выборах: «Эта инициатива уже поддержана большинством депутатов. Поправка прошла все процедуры согласования. Ничего спорного здесь не было».
Запрет избираться осужденным по тяжким и особо тяжким статьям до снятия или погашения судимости был прописан в избирательном законодательстве в 2012 г. А через два года эта норма была расширена, в связи с чем права участия в выборах на установленный законом срок лишились и лица со снятой или погашенной судимостью. По мнению экспертов, новый запрет был направлен в первую очередь на политика Алексея Навального, осужденного по делу «Кировлеса», и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Именно на основании «криминального фильтра» Центризбирком в декабре 2017 г. отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты России.
Зачем это нужно
Так как временный запрет вводится для осужденных сразу по пяти десяткам статей УК – от действительно криминальных (вроде убийства новорожденных или похищения человека) до политических («дадинская» статья о митингах, часть экстремистских статей, статьи за опасные фейкньюс), вряд ли можно говорить, что эти поправки направлены против каких-то конкретных политиков, считает политолог Александр Пожалов. Из фигурантов «московского дела» наиболее раскручиваемый в СМИ как «потенциальный новый лидер оппозиции» – это Егор Жуков, но он осужден в конце 2019 г. на три года по «экстремистской» статье и, следовательно, и без нового запрета не смог бы баллотироваться в Госдуму в 2021 г., отмечает эксперт: «Для него конкретно поправки означают, что он не сможет баллотироваться до 2028 г., но вряд ли система в своих решениях заглядывает так далеко». Зато новые поправки будут удобны для властей в регионах, чтобы отсечь от местных и региональных выборов низовых активистов и общественных лидеров социального протеста, предполагает Пожалов: «Думаю, в целом у власти есть опасения, что в разгар кризиса, крайней эмоциональной нестабильности общества и явного запроса на «оживление политики» путь от протестного лидера низового уровня до политика регионального или федерального масштаба может быть пройден очень быстро. Перед глазами пример оппозиционеров в Мосгордуме, которых вынесла в городскую политику волна общепротестного голосования, и сегодня Мосгордума – постоянный генератор неудобных инициатив для городской власти и самый оппозиционный парламент на голосовании по поправкам в Конституцию».
Кроме того, новые поправки вполне могут использоваться как еще один заслон против несогласованного участия в политике предпринимателей, продолжает эксперт: «В этом есть определенный парадокс, так как другой рукой Кремль развивает управляемые партии предпринимателей». В целом же «резкое и малообъяснимое» расширение «криминального фильтра» может быть признаком того, что выборы в Госдуму – 2021 в проблемных регионах власть попытается провести «по сценарию достаточно жесткой зачистки неудобных кандидатов», как это было в Москве в 2019 г., резюмирует Пожалов.
Законопроект принимается под выборы в Госдуму 2021 г. и будет тестироваться на региональных и местных выборах, при этом очевидно, что большие группы граждан окажутся пораженными в пассивном избирательном праве, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Это создает риски для тех, кого власть не захочет допускать на выборы в Госдуму. Стоит задача не столько привлечь человека к ответственности, чтобы посадить в тюрьму, сколько налепить ему ярлык – назначить условный срок и не позволить оппозиционным лидерам и общественным деятелям участвовать в выборах». Это может спровоцировать еще больше уголовных дел с целью поражения в избирательных правах, прогнозирует эксперт: «Нас ожидает дополнительная зачистка общественно-политического поля в связи с непростой внутриполитической обстановкой, чтобы на выборах у граждан вообще не было желания поставить галочку напротив неудобного для власти кандидата». Лето 2019 г. показало, что недопуск кандидатов на выборы в связи с претензиями к подписям выглядит некрасиво, считает Мельконьянц: «Кандидаты ведут кампанию, люди видят, как они собирают подписи, а потом их не допускают. Избиратели видят эту несправедливость. А тут, получается, на ранней стадии будут заявлять, что «не пускают криминал во власть». Власти заранее, чтобы перед выборами не быть обвиненными в том, что они кого-то боятся, пользуются нынешней неразберихой и принимают подобный законопроект».