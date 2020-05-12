Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборах

Так как временный запрет вводится для осужденных сразу по пяти десяткам статей УК – от действительно криминальных (вроде убийства новорожденных или похищения человека) до политических («дадинская» статья о митингах, часть экстремистских статей, статьи за опасные фейкньюс), вряд ли можно говорить, что эти поправки направлены против каких-то конкретных политиков, считает политолог Александр Пожалов. Из фигурантов «московского дела» наиболее раскручиваемый в СМИ как «потенциальный новый лидер оппозиции» – это Егор Жуков, но он осужден в конце 2019 г. на три года по «экстремистской» статье и, следовательно, и без нового запрета не смог бы баллотироваться в Госдуму в 2021 г., отмечает эксперт: «Для него конкретно поправки означают, что он не сможет баллотироваться до 2028 г., но вряд ли система в своих решениях заглядывает так далеко». Зато новые поправки будут удобны для властей в регионах, чтобы отсечь от местных и региональных выборов низовых активистов и общественных лидеров социального протеста, предполагает Пожалов: «Думаю, в целом у власти есть опасения, что в разгар кризиса, крайней эмоциональной нестабильности общества и явного запроса на «оживление политики» путь от протестного лидера низового уровня до политика регионального или федерального масштаба может быть пройден очень быстро. Перед глазами пример оппозиционеров в Мосгордуме, которых вынесла в городскую политику волна общепротестного голосования, и сегодня Мосгордума – постоянный генератор неудобных инициатив для городской власти и самый оппозиционный парламент на голосовании по поправкам в Конституцию».