Венгрия не будет участвовать в миссии ЕС по подготовке украинских военных
Венгрия не считает хорошей идеей тренировочную миссию Евросоюза для военных Украины. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
«Мы не считаем это хорошей идеей или чем-то таким, что не ведет к эскалации», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
По его словам, Венгрия не давала своего согласия на создание этой тренировочной миссии, венгерские власти воздержались при обсуждении этого вопроса.
17 октября Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро.
Власти Венгрии и ранее занимали позицию, отличающуюся от политики стран ЕС. Так, в МИДе страны говорили, что Венгрия не собирается поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что санкции «могут поставить Европу на колени». По его мнению, такие меры оказались неэффективными.
В сентябре Сийярто призвал НАТО не допустить эскалацию конфликта с Россией. Кроме того, в Венгрии критиковали поставки оружия Киеву. В частности, Орбан заявлял, что подобные шаги лишь затягивают конфликт. «То, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет», — сказал венгерский премьер.
Ранее сегодня Сийярто сообщил, что Венгрия не собирается поставлять оружие Украине. «Для того чтобы Венгрия избежала втягивания в войну, мы продолжаем настаивать, что не будем поставлять оружие на Украину», — заявил он.
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