Венгрия не будет участвовать в миссии ЕС по подготовке украинских военных

В сентябре Сийярто призвал НАТО не допустить эскалацию конфликта с Россией. Кроме того, в Венгрии критиковали поставки оружия Киеву. В частности, Орбан заявлял, что подобные шаги лишь затягивают конфликт. «То, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет», — сказал венгерский премьер.