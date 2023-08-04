Лавров призвал Запад попросить у Зеленского «формулу» о положении русских

«Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну «формулу» о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после «перемоги», на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?» – отметил Лавров в комментарии журналу «Международная жизнь», опубликованном на сайте министерства.