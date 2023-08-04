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Лавров призвал Запад попросить у Зеленского «формулу» о положении русских

Ведомости

Западным странам необходимо попросить у президента Украины Владимира Зеленского «формулу» о том, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва ценит любые усилия по достижению «справедливого и устойчивого мира», но это невозможно без соблюдения прав национальных меньшинств. По словам министра, западные страны навязывают глобальному Югу «формулу Зеленского», но никто «ни словом ни обмолвился» о позиции Киева «уничтожить все русское» в Крыму и Донбассе.

«Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну «формулу» о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после «перемоги», на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?» – отметил Лавров в комментарии журналу «Международная жизнь», опубликованном на сайте министерства.

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По словам Лаврова, Москва на саммите «Россия – Африка» убедилась, что страны глобального Юга заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и это разъяснение им помогло бы сформировать позицию. Глава российского МИДа отметил, что западные страны созывают постановочные форумы, хотя единственная цель «формулы Зеленского» заключается в «капитуляции» России, чтобы она бросила на произвол судьбы «миллионы русских».

«Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания «формулы Зеленского», обязательно должны сознавать, что на карте – судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить», – подчеркнул Лавров.

Ожидается, что Киев будет продвигать «формулу мира» Зеленского, которая включает 10 пунктов, в том числе восстановление границ Украины по состоянию на 1991 г., вывод российских войск из новых регионов и Крыма и др., на встрече в саудовской Джидде по мирному урегулированию конфликта на Украине 5–6 августа.

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В конце декабря 2022 г. Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.

Тема мирного урегулирования на Украине поднималась в рамках второго саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге, по итогам которой президент России Владимир Путин и главы семи африканских государств приняли совместное заявление. В документе говорилось, что лидеры признали прогресс, достигнутый по вопросам, связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменами пленными между Россией и Украиной. Стороны также согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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