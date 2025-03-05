Трюдо обсудил с Трампом возможность смягчения торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с ним для обсуждения торговых пошлин, наложенных американской стороной на канадские товары.
В своей сети Truth Social Трамп сказал, что Трюдо позвонил обсудить, что можно сделать по поводу пошлин.
«Я сказал ему, что многие люди погибли от фентанила, который поступает через границы с Канадой и Мексикой, и меня ничто не убедило в том, что это прекратилось. Он сказал, что ситуация улучшилась, но я ответил: «Этого недостаточно», – написал Трамп, добавив, что разговор закончился «относительно дружелюбно».
Трамп подчеркнул, что удивился, когда Трюдо не смог сказать ему, когда в Канаде пройдут парламентские выборы.
«Затем я понял, что он пытается использовать этот вопрос, чтобы удержаться у власти. Удачи, Джастин», – сказал Трамп, снова назвав Трюдо «губернатором».
Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.