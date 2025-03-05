Трюдо обсудил с Трампом возможность смягчения торговых пошлин

«Я сказал ему, что многие люди погибли от фентанила, который поступает через границы с Канадой и Мексикой, и меня ничто не убедило в том, что это прекратилось. Он сказал, что ситуация улучшилась, но я ответил: «Этого недостаточно», – написал Трамп, добавив, что разговор закончился «относительно дружелюбно».