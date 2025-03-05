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Трюдо обсудил с Трампом возможность смягчения торговых пошлин

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался с ним для обсуждения торговых пошлин, наложенных американской стороной на канадские товары.

В своей сети Truth Social Трамп сказал, что Трюдо позвонил обсудить, что можно сделать по поводу пошлин.

«Я сказал ему, что многие люди погибли от фентанила, который поступает через границы с Канадой и Мексикой, и меня ничто не убедило в том, что это прекратилось. Он сказал, что ситуация улучшилась, но я ответил: «Этого недостаточно», – написал Трамп, добавив, что разговор закончился «относительно дружелюбно».

Трамп подчеркнул, что удивился, когда Трюдо не смог сказать ему, когда в Канаде пройдут парламентские выборы.

«Затем я понял, что он пытается использовать этот вопрос, чтобы удержаться у власти. Удачи, Джастин», – сказал Трамп, снова назвав Трюдо «губернатором».

Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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