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В Белом доме объяснили приостановку военной помощи Украине ее пересмотром

Ведомости

США приостановили оказание военной помощи Украине с целью ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

«Мне сообщили в совете национальной безопасности, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», – сказала Левитт журналистам.

4 марта ряд американских изданий сообщили о временной заморозке США военной помощи Украине со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.

В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. Решение об остановке военной помощи он объяснил неподобающим поведением Зеленского, который выступал против мирных переговоров и остановки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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