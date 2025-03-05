В Белом доме объяснили приостановку военной помощи Украине ее пересмотром

В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. Решение об остановке военной помощи он объяснил неподобающим поведением Зеленского, который выступал против мирных переговоров и остановки конфликта на Украине.