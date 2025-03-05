В Белом доме объяснили приостановку военной помощи Украине ее пересмотром
США приостановили оказание военной помощи Украине с целью ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.
«Мне сообщили в совете национальной безопасности, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», – сказала Левитт журналистам.
4 марта ряд американских изданий сообщили о временной заморозке США военной помощи Украине со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.
В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. Решение об остановке военной помощи он объяснил неподобающим поведением Зеленского, который выступал против мирных переговоров и остановки конфликта на Украине.