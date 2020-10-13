Глава МИД Германии обвинил Россию в отсутствии интереса к делу Навального
Российские власти не анализируют факты и не прикладывают усилия для прояснения инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, что говорит о ее незаинтересованности в расследовании, заявил руководитель МИД Германии Хайко Маас в интервью «РИА Новости».
«С нашей точки зрения, речь здесь идет об анализе фактов. Во всяком случае, мы не видим, чтобы российское правительство публично анализировало обстоятельства дела по существу», — сказал Маас. По его словам, многие члены международного сообщества требуют прояснения обстоятельств, которые заключаются в том, что на территории России «якобы было применено боевое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", что нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия».
При этом министр утверждает, что Россия до сих пор мало что предприняла для расследования инцидента, а «абсурдные теории» вроде утверждений, что Навальный отравил себя сам, «усиливает впечатление отсутствия настоящей заинтересованности в прояснении обстоятельств случившегося».
6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не передал России данные по делу, без которых, по утверждению российских властей, расследование провести невозможно.
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. После этого Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в омскую больницу №1, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».