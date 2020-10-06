Песков заявил об отсутствии новых данных по делу Навального
В деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не произошло ничего нового, Берлин не передал России данные по делу, сообщил «РИА Новостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — сказал Песков.
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, назвал обвинения безосновательными и оскорбительными. Песков также заявил, что западные спецслужбы, в частности ЦРУ, работают с Навальным и дают ему инструкции. Пресс-секретарь также подчёркивал, что больше не будет комментировать дело Навального. В ответ на заявление Пескова Навальный сообщил, что подает на Пескова в суд и попросил опубликовать доказательства его работы с ЦРУ.
Навальный дал видеоинтервью журналисту Юрию Дудю. В нем политик вновь обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки самолета был госпитализирован в омскую больницу №1. Там он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок». Германия пока не передала России результаты анализов Навального.