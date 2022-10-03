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Общество

В Приморье ограничат продажу алкоголя у пунктов сборов и военкоматов

Ведомости

Рядом с пунктами сборов мобилизованных и военкоматами в Приморском крае будет ограничена продажа алкогольной продукции, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Продажа алкогольной продукции в магазинах, расположенных в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов и 500 метров от сборных пунктов в населенных пунктах Сибирцево, Ильинка, Сергеевка, Бамбурово, будет ограничена», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эта мера обеспечит «стабильную обстановку и правопорядок на территориях военных комиссариатов при доставке призывников к пунктам мобилизации». Ограничение на продажу алкоголя будет действовать не только в период частичной мобилизации, но и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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Соответствующее предложение было вынесено на рассмотрение Законодательного собрания ранее, 30 сентября. В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что аналогичные ограничения уже действуют в Забайкальском крае, Амурской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Чукотском автономном округе и других регионах.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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