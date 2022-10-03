В Приморье ограничат продажу алкоголя у пунктов сборов и военкоматов
Рядом с пунктами сборов мобилизованных и военкоматами в Приморском крае будет ограничена продажа алкогольной продукции, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Продажа алкогольной продукции в магазинах, расположенных в радиусе 300 метров от зданий военных комиссариатов и 500 метров от сборных пунктов в населенных пунктах Сибирцево, Ильинка, Сергеевка, Бамбурово, будет ограничена», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эта мера обеспечит «стабильную обстановку и правопорядок на территориях военных комиссариатов при доставке призывников к пунктам мобилизации». Ограничение на продажу алкоголя будет действовать не только в период частичной мобилизации, но и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Соответствующее предложение было вынесено на рассмотрение Законодательного собрания ранее, 30 сентября. В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что аналогичные ограничения уже действуют в Забайкальском крае, Амурской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Чукотском автономном округе и других регионах.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса