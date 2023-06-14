Обвиняемого в убийстве депутата Колодича арестовали на два месяца

12 июня следователи сообщили, что между погибшим депутатом и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого Расулов ударил ножом Колодича, а затем его жену. Преступник рассказал о произошедшем брату, закопал тело убитого в подвальном помещении и скрылся с места преступления.