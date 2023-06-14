Обвиняемого в убийстве депутата Колодича арестовали на два месяца
Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гражданина Таджикистана Али Расулова, который обвиняется в убийстве депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Колодича. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Срок ареста – до 12 августа 2023 г.
12 июня следователи сообщили, что между погибшим депутатом и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого Расулов ударил ножом Колодича, а затем его жену. Преступник рассказал о произошедшем брату, закопал тело убитого в подвальном помещении и скрылся с места преступления.
Колодич был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва («Единая Россия»).