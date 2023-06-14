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Общество

Обвиняемого в убийстве депутата Колодича арестовали на два месяца

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гражданина Таджикистана Али Расулова, который обвиняется в убийстве депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Колодича. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Срок ареста – до 12 августа 2023 г.

12 июня следователи сообщили, что между погибшим депутатом и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого Расулов ударил ножом Колодича, а затем его жену. Преступник рассказал о произошедшем брату, закопал тело убитого в подвальном помещении и скрылся с места преступления.

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Колодич был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва («Единая Россия»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных