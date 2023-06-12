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СК возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве

Ведомости

Столичное управление СК России возбудило уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины в частном доме в Новой Москве. Как уточняют ТАСС и «РИА Новости», убитым оказался депутат Александр Колодич из Югры.

По данным следователей, между погибшим и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний ударил ножом сначала мужчину, а затем – пришедшую на крики его жену. После этого нападавший закопал тело убитого в подвальном помещении, где и произошло убийство, и скрылся. Как отмечает СК, злоумышленник затем все рассказал своему брату, который и связался с сыном убитого.

Супруга убитого госпитализирована, подробности о ее состоянии не сообщаются.

«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. 36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская», – сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Следствие будет просить суд заключить задержанного под стражу.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, убитый – Александр Колодич, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва («Единая Россия»). Эту информацию подтверждает и «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных