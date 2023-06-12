СК возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве
Столичное управление СК России возбудило уголовное дело по факту убийства 58-летнего мужчины в частном доме в Новой Москве. Как уточняют ТАСС и «РИА Новости», убитым оказался депутат Александр Колодич из Югры.
По данным следователей, между погибшим и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний ударил ножом сначала мужчину, а затем – пришедшую на крики его жену. После этого нападавший закопал тело убитого в подвальном помещении, где и произошло убийство, и скрылся. Как отмечает СК, злоумышленник затем все рассказал своему брату, который и связался с сыном убитого.
Супруга убитого госпитализирована, подробности о ее состоянии не сообщаются.
«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. 36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская», – сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Следствие будет просить суд заключить задержанного под стражу.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, убитый – Александр Колодич, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва («Единая Россия»). Эту информацию подтверждает и «РИА Новости».