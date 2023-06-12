СК возбудил дело после убийства депутата из Югры в Новой Москве

По данным следователей, между погибшим и его помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний ударил ножом сначала мужчину, а затем – пришедшую на крики его жену. После этого нападавший закопал тело убитого в подвальном помещении, где и произошло убийство, и скрылся. Как отмечает СК, злоумышленник затем все рассказал своему брату, который и связался с сыном убитого.