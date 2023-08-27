Прощание с режиссером Панфиловым пройдет 30 августа
Прощание с режиссером Глебом Панфиловым, который скончался на этой неделе на 90-м году жизни, пройдет 30 августа. Об этом «РИА Новости» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Народного артиста РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище. О смерти Панфилова в «Ленкоме» сообщили вечером в субботу, 26 августа. В мае Варшавер говорил, что режиссера госпитализировали с инсультом, который возник у него после падения. Затем стало известно, что его состояние немного улучшилось.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других работ режиссера – «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале года народная артистка СССР скончалась.
Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Панфилов является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг.