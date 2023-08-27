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Прощание с режиссером Панфиловым пройдет 30 августа

Ведомости

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым, который скончался на этой неделе на 90-м году жизни, пройдет 30 августа. Об этом «РИА Новости» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Народного артиста РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище. О смерти Панфилова в «Ленкоме» сообщили вечером в субботу, 26 августа. В мае Варшавер говорил, что режиссера госпитализировали с инсультом, который возник у него после падения. Затем стало известно, что его состояние немного улучшилось.

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Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других работ режиссера – «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале года народная артистка СССР скончалась.

Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Панфилов является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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