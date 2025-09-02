В PARI назвали главных фаворитов The International 2025

4 сентября стартует главный турнир профессионального сезона Dota 2 — The International 2025. На чемпионате выступят 16 лучших команд мира. Букмекерская компания PARI открыла линию на фаворитов турнира. По оценкам аналитиков , главными претендентами на трофей будут сразу две команды из СНГ.

Основным фаворитом чемпионата аналитики считают Team Spirit. Коллектив Miposhka выиграл EWC, а также завоевал серебро на предыдущем ивенте. Однако последний месяц из-за проблем со здоровьем пропустил мидер состава Larl. Вероятность того, что Spirit выиграет третий The International в истории клуба, оценивается коэффициентом 3,10. На проход коллектива в финал аналитики дают котировку 2,00.

Главным преследователем Spirit, по оценкам аналитиков, станет PARIVISION. В текущем году коллектив выиграл два трофея и еще несколько раз был призером крупных ивентов. Вероятность того, что Satanic выиграет дебютный для себя The International, оценивается котировкой 4,50. Коэффициент на проход PARIVISION в финал составляет 2,65.

В тройку фаворитов вошли и действующие обладатели Аегиса из Team Liquid. В этом году у состава три трофея. Однако на двух предыдущих ивентах коллектив не доходил до финала. Ставка на чемпионство Liquid на TI доступна за 4,60. Вероятность прохода состава Nisha в финал оценивается котировкой 2,65.

Team Falcons не лучшим образом выступала в 2025-м, однако под конец сезона коллектив набрал форму, заняв второе место на EWC и выиграв FISSURE Universe. Поставить на чемпионство Falcons можно с котировкой 4,60. Вероятность выхода коллектива в финал оценивается коэффициентом 2,65.

Еще одним представителем СНГ на чемпионате станет BB Team. У коллектива три титула в этом сезона, однако на трех последних ивентах состав gpK~ не поднимался выше топ-4. Коэффициент на чемпионство BB Team составляет 12,00, а на проход команды в финал — 3,90.

Team Tidebound в конце сезона отметилась победой на Clavision Masters 2025. Однако у коллектива не было других значимых достижений. Ставка на триумф китайского ростера доступна за 18,00. На выход Tidebound в финал можно поставить с котировкой 9,00.

Сразу три коллектива получили от аналитиков одинаковый коэффициент 20,00 на чемпионство — Tundra Esports, Aurora и Xtreme Gaming. Tundra вынуждена будет выступать на TI со стендином — ивент пропустит Whitemon, которого заменит Tobi. Aurora по ходу сезона ни разу не выходила в финал крупных чемпионатов. Ее лучший результат — третье место на FISSURE Universe. Xtreme Gaming также ни разу в этом году не поднималась выше топ-3 на международных ивентах.

На триумф Nigma Galaxy аналитики дают коэффициент 25,00. На чемпионство единственного представителя Южной Америки Heroic можно поставить с коэффициентом 30,00. Yakult Brothers попала на The International в качестве замены Gamin Gladiators. Вероятность того, что китайский коллектив выиграет турнир, оценивается котировкой 35,00. Natus Vincere прошла на чемпионат через региональные квалификации. Сразу для четырех участников состава этот TI станет первым в карьере. Коэффициент на триумф NAVI составляет 40,00.

Главными аутсайдерами чемпионата, по оценкам аналитиков, будут Wildcard (коэффициент на чемпионство 60,00), BOOM Esports (коэффициент на чемпионство 80,00) и Team Nemesis (коэффициент на чемпионство 100,00).

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. Групповой этап будет проведен в формате швейцарской системы. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.