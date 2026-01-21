Ведомости
Фильм о Никите Симоняне выйдет в прокат 29 января

Кино посвящено победе ереванского “Арарата” в чемпионате и Кубке СССР
Антон Балакирев

Художественный фильм о Никите Симоняне, снятый при поддержке Российского футбольного союза (РФС), выйдет в прокат 29 января, сообщили “Ведомости. Спорту РБ” в пресс-службе организации.

Кинокартина называется “Золотой дубль” посвящена главному тренерскому успеху в карьере Симоняна - победе в чемпионате и Кубке СССР в 1973 г. во главе ереванского “Арарата”. Роль Симоняна в фильме исполнит Егор Бероев. Картина является совместным проектом AP Cinema и онлайн-кинотеатра START и снята при поддержке министерства культуры РФ. 

IMG_4176.jpg
Съемки фильма “Золотой дубль” 

РФС 26 января организует совместно с создателями фильма его предпремьерный показ для легенд российского футбола и представителей СМИ. 29 января “Золотой дубль” выйдет уже в широкий прокат. 

Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 г. на 100-м году жизни. Большую часть своей карьеры футболиста он провел в московском “Спартаке”, с которым стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Симонян является лучшим бомбардиром “Спартака” в истории клуба. В составе сборной СССР Симонян завоевывал золотую медаль Олимпийских игр 1956 г. в Мельбурне, а также стал автором первого мяча советской команды на чемпионатах мира в 1958 г. 

IMG_0521.jpg
Съемки фильма “Золотой дубль” 

После завершения карьеры футболиста Симонян стал главным тренером “Спартака” и выиграл с командой два чемпионских титула СССР и три Кубка страны. Позже он тренировал “Арарат” и сделал с клубом “Золотой дубль”. С 1992 г. до последних дней своей жизни Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Ранее по теме:«Советский спорт» вручил Никите Симоняну оригинал газеты с описанием его гола 1946 года

