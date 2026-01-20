Пользователь PARI поставил 150 000 рублей на матч «Тоттенхэма» и «Боруссии» в седьмом туре ЛЧ

20 января состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между английским «Тоттенхэмом» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках своих клиентов.

В день матча эксперты оценивают шансы обеих команд как примерно равные, отдавая незначительное преимущество гостевой команде. Сделать ставку на победу «Боруссии» можно по коэффициенту 2.45, что эквивалентно примерно 39% вероятности. Успех «Тоттенхэма» котируется за 2.80 (около 34%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.50, что соответствует 27%.

Клиенты PARI верят в дортмундскую команду. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 77% приходится на победу «Боруссии», тогда как на «Тоттенхэм» сделано около 14%. Доля ничьей составляет 9%.

По оценке аналитиков PARI , команды смогут забить по меньшей мере три мяча на двоих. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75, в случае обратного исхода сыграет пари за 2.10. Вероятность обмена голами котируется за 1.60, тогда как противоположный вариант доступен за 2.25.

Самыми вероятными авторами забитых мячей считаются игроки «Боруссии» Серу Гирасси (2.55) и Фабиу Силва (3.20), а также французский нападающий «Тоттенхэма» Рандаль Коло Муани (3.20).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 150 000 руб. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 10.26, куда включил и пари на тотал больше двух голов в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.33. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 389 000 руб.

«Боруссия» и «Тоттенхэм» продолжают вести борьбу за попадание в восьмерку сильнейших общего этапа ЛЧ, занимая 10-е и 11-е места соответственно. У них равные показатели: по три победы, две ничьих и одному поражению (11 набранных очков). Аналитики считают, что команды уже практически гарантировали себе попадание в топ-24 (коэффициенты 1.13 и 1.17 соответственно).

Что касается места в топ-8 (то есть прямой выход в плей-офф), то за него придется серьезно побороться как «Тоттенхэму» (5.10), так и «Боруссии» (4.40). Главным же кандидатом на лидерство в таблице остается лондонский «Арсенал» (1.04). Он же считается фаворитом всего турнира – поставить на триумф «канониров» можно за 4.50.