Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 января 10:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Тоттенхэм - Боруссия Д, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Матч без явного фаворита?
Валентин Васильев

20 января года в Лондоне состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Тоттенхэм» примет дортмундскую «Боруссию». Букмекеры дают близкие коэффициенты, но заслуживает ли английский клуб таких оценок?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия) 

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Боруссия Д» (Дортмунд, Германия)

П1 - 2.75

Х - 3.55

П2 - 2.45

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Соперники шесть раз играли друг против друга. На счету «Тоттенхэма» четыре победы, у «Боруссии» - две. Эти две победы команда из Дортмунда одержала в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19 (3:0 и 1:0). Это были их последние встречи.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»40210:7
«Боруссия Д»2047:10

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Вест Хэм»

АПЛ

10.01.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Астон Вилла»

Кубок Англии

07.01.2026«Борнмут»

3:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

04.01.2026«Тоттенхэм»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

01.01.2026«Брентфорд»

0:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Боруссии Д»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Боруссия Д»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

13.01.2026«Боруссия Д»

3:0

«Вердер»

Бундеслига

09.01.2026«Айнтрахт Ф»

3:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

19.12.2025«Боруссия Д»

2:0

«Боруссия М»

Бундеслига

14.12.2025«Фрайбург»

1:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После шести туров турнирная таблица общего этапа выглядит так:

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Свернуть

После 22-х туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В последних пяти играх у них две ничьи, два поражения и одна победа, которая была в конце ноября над «Кристал Пэлас». В турнирной таблице ЛЧ «Тоттенхэм» занимает 11-е место. В шести стартовых турах команда допустила лишь одно поражение, уступив «ПСЖ» – 3:5. Вничью сыграли с «Будё-Глимт» и «Монако» – 2:2 и 00, соответственно. Победили «Вильярреал» – 1:0, «Копенгаген» – 4:0, «Славию» – 3:0. 

«Боруссия Д» в Бундеслиге в 18 турах проиграла всего один раз и занимает второе место, отставая от «Баварии» на 11 баллов. В ЛЧ дортмундцы идут на десятом месте. Они допустили лишь одно поражение от «Манчестер Сити» – 1:4. Ничьи были в матчах с «Ювентусом» и «Будё-Глимт» – 4:4 и 2:2 соответственно. Обыграть удалось «Атлетик» из Бильбао – 4:1, «Копенгаген» – 4:2, «Вильярреал» – 4:0. 

«Тоттенхэм» находится в слишком плохой форме, чтобы рассчитывать на победу над одним из лидеров Бундеслиги. Но свое поле может помочь склонить счет вничью. Берем победу «Боруссии» или ничью.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Тоттенхэм»: Ришарлисон, Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус (все - травмы)

«Боруссия Д»: Аарон Ансельмино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Боруссия Д»:

Позиция«Тоттенхэм»«Боруссия»Позиция
ВратарьГульельмо ВикариоПозицияИгрок
ЗащитникБен ДэвисВратарьГрегор Кобель
ЗащитникМикки ван де ВенЗащитникНико Шлоттербек
ЗащитникКристиан РомероЗащитникВальдемар Антон
ЗащитникПедро ПорроПолузащитникЭмре Джан
ПолузащитникАрчи ГрэйПолузащитникЮлиан Брандт
ПолузащитникКонор ГаллахерНападающийКарим Адейеми
НападающийМатис ТельЗащитникДаниэль Свенссон
ПолузащитникХави СимонсПолузащитникФеликс Нмеча
НападающийВильзон ОдоберПолузащитникДжоб Беллингем
НападающийРандаль Коло-МуаниНападающийФабиу Силва
Главный тренерТомас ФранкГлавный тренерНико Ковач

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила коэффициент 2.45 на победу гостей. Успех «Тоттенхэма» котируется за 2.75. На ничью предлагают 3.60

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Тоттенхэм» - «Боруссия»?

Свернуть

На тотал больше 2.5 больше дают 1.75. Меньше - 2.10.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Боруссия»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer161 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer70 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer345 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё