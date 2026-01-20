Тоттенхэм - Боруссия Д, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
20 января года в Лондоне состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Тоттенхэм» примет дортмундскую «Боруссию». Букмекеры дают близкие коэффициенты, но заслуживает ли английский клуб таких оценок?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
Соперники шесть раз играли друг против друга. На счету «Тоттенхэма» четыре победы, у «Боруссии» - две. Эти две победы команда из Дортмунда одержала в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19 (3:0 и 1:0). Это были их последние встречи.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|4
|0
|2
|10:7
|«Боруссия Д»
|2
|0
|4
|7:10
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|10.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Астон Вилла»
Кубок Англии
|07.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|04.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|01.01.2026
|«Брентфорд»
0:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Боруссии Д»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Боруссия Д»
3:2
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|13.01.2026
|«Боруссия Д»
3:0
«Вердер»
Бундеслига
|09.01.2026
|«Айнтрахт Ф»
3:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
|19.12.2025
|«Боруссия Д»
2:0
«Боруссия М»
Бундеслига
|14.12.2025
|«Фрайбург»
1:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
После шести туров турнирная таблица общего этапа выглядит так:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
После 22-х туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В последних пяти играх у них две ничьи, два поражения и одна победа, которая была в конце ноября над «Кристал Пэлас». В турнирной таблице ЛЧ «Тоттенхэм» занимает 11-е место. В шести стартовых турах команда допустила лишь одно поражение, уступив «ПСЖ» – 3:5. Вничью сыграли с «Будё-Глимт» и «Монако» – 2:2 и 00, соответственно. Победили «Вильярреал» – 1:0, «Копенгаген» – 4:0, «Славию» – 3:0.
«Боруссия Д» в Бундеслиге в 18 турах проиграла всего один раз и занимает второе место, отставая от «Баварии» на 11 баллов. В ЛЧ дортмундцы идут на десятом месте. Они допустили лишь одно поражение от «Манчестер Сити» – 1:4. Ничьи были в матчах с «Ювентусом» и «Будё-Глимт» – 4:4 и 2:2 соответственно. Обыграть удалось «Атлетик» из Бильбао – 4:1, «Копенгаген» – 4:2, «Вильярреал» – 4:0.
«Тоттенхэм» находится в слишком плохой форме, чтобы рассчитывать на победу над одним из лидеров Бундеслиги. Но свое поле может помочь склонить счет вничью. Берем победу «Боруссии» или ничью.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Ришарлисон, Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус (все - травмы)
«Боруссия Д»: Аарон Ансельмино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Боруссия Д»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Боруссия»
|Позиция
|Вратарь
|Гульельмо Викарио
|Позиция
|Игрок
|Защитник
|Бен Дэвис
|Вратарь
|Грегор Кобель
|Защитник
|Микки ван де Вен
|Защитник
|Нико Шлоттербек
|Защитник
|Кристиан Ромеро
|Защитник
|Вальдемар Антон
|Защитник
|Педро Порро
|Полузащитник
|Эмре Джан
|Полузащитник
|Арчи Грэй
|Полузащитник
|Юлиан Брандт
|Полузащитник
|Конор Галлахер
|Нападающий
|Карим Адейеми
|Нападающий
|Матис Тель
|Защитник
|Даниэль Свенссон
|Полузащитник
|Хави Симонс
|Полузащитник
|Феликс Нмеча
|Нападающий
|Вильзон Одобер
|Полузащитник
|Джоб Беллингем
|Нападающий
|Рандаль Коло-Муани
|Нападающий
|Фабиу Силва
|Главный тренер
|Томас Франк
|Главный тренер
|Нико Ковач
PARI установила коэффициент 2.45 на победу гостей. Успех «Тоттенхэма» котируется за 2.75. На ничью предлагают 3.60
На тотал больше 2.5 больше дают 1.75. Меньше - 2.10.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.