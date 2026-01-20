Тоттенхэм - Боруссия Д, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

После 22-х туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В последних пяти играх у них две ничьи, два поражения и одна победа, которая была в конце ноября над «Кристал Пэлас». В турнирной таблице ЛЧ «Тоттенхэм» занимает 11-е место. В шести стартовых турах команда допустила лишь одно поражение, уступив «ПСЖ» – 3:5. Вничью сыграли с «Будё-Глимт» и «Монако» – 2:2 и 00, соответственно. Победили «Вильярреал» – 1:0, «Копенгаген» – 4:0, «Славию» – 3:0.

«Боруссия Д» в Бундеслиге в 18 турах проиграла всего один раз и занимает второе место, отставая от «Баварии» на 11 баллов. В ЛЧ дортмундцы идут на десятом месте. Они допустили лишь одно поражение от «Манчестер Сити» – 1:4. Ничьи были в матчах с «Ювентусом» и «Будё-Глимт» – 4:4 и 2:2 соответственно. Обыграть удалось «Атлетик» из Бильбао – 4:1, «Копенгаген» – 4:2, «Вильярреал» – 4:0.

«Тоттенхэм» находится в слишком плохой форме, чтобы рассчитывать на победу над одним из лидеров Бундеслиги. Но свое поле может помочь склонить счет вничью. Берем победу «Боруссии» или ничью.