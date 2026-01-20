Без Малинина: главное о чемпионате четырех континентов по фигурному катанию

Партнерский проект
С 22 по 25 февраля в китайском Пекине пройдет соревновательная часть чемпионата четырех континентов по фигурному катанию. Это один из крупнейших турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в котором участвуют представители неевропейских стран. Рассказываем, кто из лидеров мирового фигурного катания приедет на соревнования и кого из бывших россиян мы увидим на льду.
По возрастному критерию в чемпионате четырех континентов могут участвовать фигуристы, которым до 1 июля 2025 г. исполнилось 17 лет. Все они должны соответствовать минимальным техническим требованиям ISU.
Национальные федерации могут выставить от одного до трех представителей в каждой дисциплине. Суммарно в четырех видах фигурного катания в Пекине будут соревноваться спортсмены из 17 стран.
В прошлом сезоне золото в одиночном катании выиграли южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён и казахстанец Михаил Шайдоров. В танцах на льду победили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. В парном катании первенствовали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
На нынешнем турнире из действующих чемпионов выступит только Шайдоров. Миура / Кихара и Гиллес / Пуарье готовятся к Олимпиаде, а Ким заняла девятое место на национальном первенстве, не отобралась на Игры и снялась с соревнований в Пекине.
Сильный состав одиночниц привезла в Китай сборная Японии. Выделяются опытная Монэ Тиба, выигравшая чемпионат четырех континентов в 2024 г. и бронзу прошлого чемпионата мира, а также Ами Накаи, которая в дебютный сезон на взрослом уровне взяла серебро финала Гран-при. Традиционно претендуют на медали и представительницы Южной Кореи. В частности, Ли Хэ Ин – победительница чемпионата четырех континентов 2023 г. и вице-чемпионка мира того же сезона.
Конкуренцию японкам и кореянкам точно могут навязать американки. Сборная США приехала в Пекин без первых номеров, но состав все равно получился качественным. В женском одиночном катании страну представят Стар Эндрюс, Сара Эверхардт и опытнейшая Брэди Теннелл – действующая вице-чемпионка четырех континентов, бронзовый призер Олимпиады-2018 в командном турнире.
Из других фигуристок явные шансы на медаль имеет, пожалуй, Софья Самоделкина. Бывшая россиянка выступает за сборную Казахстана и в нынешнем сезоне уже выигрывала серебро этапа Гран-при. На прошлом чемпионате четырех континентов ученица Рафаэля Арутюняна заняла седьмое место – до бронзы, которую выиграла Эверхардт, тогда не хватило менее семи баллов.
Отдельно стоит выделить и возвращение Габриэль Дэйлман. Именитая канадка из-за проблем со здоровьем не выступала с сезона 2022/23. Теперь она вновь соревнуется на высоком уровне. В активе Дэйлман личная бронза чемпионата мира 2017 г. и золото Олимпиады-2018 в командном турнире.
Главная звезда мужского одиночного катания Илья Малинин в Пекин не приехал. Он готовится к Олимпиаде-2026, а шанс представить США получили Томоки Хиватаси, Джейкоб Санчес и Лиам Капейскис, который заменил снявшегося Джейсона Брауна. И на бумаге эти фигуристы выглядят, скорее, вторым эшелоном в борьбе за медали.
В число главных фаворитов формально стоит отнести действующего чемпиона Шайдорова. Ученик российского тренера Алексея Урманова в нынешнем сезоне чуть растерял стабильность, но дважды попал на пьедестал этапов Гран-при и квалифицировался в финал серии. В его активе серебро последнего чемпионата мира. Выделяется и южнокореец Чха Чжун Хван – обладатель полного комплекта наград чемпионатов четырех континентов.
Традиционно сильная сборная Японии, где у каждого фигуриста немало регалий. В Пекин, в частности, приехали Као Миура, Казуки Томоно и Сота Ямамото. Многолетнего лидера сборной Китая Бояна Цзиня также не стоит списывать со счетов в контексте борьбы за медали.
В этой дисциплине в отсутствие Миуры и Кихары фокус, вероятно, сместится в сторону именитых китайцев. Суй Вэньцзин и Хань Цун вернулись в спорт после трехлетнего перерыва. Пока стабильности им не хватает, но высочайший уровень действующие олимпийские чемпионы все же подтверждают.
Навязать им борьбу попробуют лидеры сборной США – супруги Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Партнерша из этого дуэта вместе с Александром Коровиным выигрывала Универсиаду-2019 под российским флагом. Также она представляла Финляндию и Германию. Примечательно, что и Коровин выступит на чемпионате четырех континентов. Он катается за Филиппины вместе с Исабеллой Гамес.
Бывшая россиянка есть и в сборной Австралии – Анастасия Голубева соревнуется вместе с Гектором Гиотопулосом Муром. Эта крепкая пара вполне может побороться за медали и обойти как минимум два других американских дуэта – Кэти Макбит / Даниила Паркмана и Одри Шин / Балаша Наги. При этом Паркман – тоже уроженец России. Он представлял и Грузию – вместе с Анастасией Метелкиной, которая недавно выиграла чемпионат Европы вместе с Лукой Берулавой.
Эта дисциплина многое потеряет ввиду отсутствия действующих чемпионов Гиллес и Пуарье, а также американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса – победителей трех последних чемпионатов мира. Но медали наверняка все равно разыграют представители США и Канады.
От сборной США приедут Уна Браун и Гейдж Браун, Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, Эмилия Зингас и Вадим Колесник. От Канады реальные шансы на пьедестал имеют, пожалуй, только Алисия Фаббри и Пол Айер.
Из других дуэтов выделяются южнокорейцы Ханна Лим и Е Куан, австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан. На прошлом чемпионате четырех континентов они заняли шестое и седьмое места соответственно.
В полном объеме прямые трансляции будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU при отсутствии геоблока.