Без Малинина: главное о чемпионате четырех континентов по фигурному катанию

В этой дисциплине в отсутствие Миуры и Кихары фокус, вероятно, сместится в сторону именитых китайцев. Суй Вэньцзин и Хань Цун вернулись в спорт после трехлетнего перерыва. Пока стабильности им не хватает, но высочайший уровень действующие олимпийские чемпионы все же подтверждают.

Навязать им борьбу попробуют лидеры сборной США – супруги Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Партнерша из этого дуэта вместе с Александром Коровиным выигрывала Универсиаду-2019 под российским флагом. Также она представляла Финляндию и Германию. Примечательно, что и Коровин выступит на чемпионате четырех континентов. Он катается за Филиппины вместе с Исабеллой Гамес.

Суй Вэньцзин и Хань Цун. Фото: ISU

Бывшая россиянка есть и в сборной Австралии – Анастасия Голубева соревнуется вместе с Гектором Гиотопулосом Муром. Эта крепкая пара вполне может побороться за медали и обойти как минимум два других американских дуэта – Кэти Макбит / Даниила Паркмана и Одри Шин / Балаша Наги. При этом Паркман – тоже уроженец России. Он представлял и Грузию – вместе с Анастасией Метелкиной, которая недавно выиграла чемпионат Европы вместе с Лукой Берулавой.

Танцы на льду

Эта дисциплина многое потеряет ввиду отсутствия действующих чемпионов Гиллес и Пуарье, а также американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса – победителей трех последних чемпионатов мира. Но медали наверняка все равно разыграют представители США и Канады.

От сборной США приедут Уна Браун и Гейдж Браун, Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, Эмилия Зингас и Вадим Колесник. От Канады реальные шансы на пьедестал имеют, пожалуй, только Алисия Фаббри и Пол Айер.

Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Фото: ISU

Из других дуэтов выделяются южнокорейцы Ханна Лим и Е Куан, австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан. На прошлом чемпионате четырех континентов они заняли шестое и седьмое места соответственно.