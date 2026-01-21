Ведомости
Эксперты PARI оценили шансы обновленного BCG выиграть первый матч в отборочных на Intel Extreme Masters Rio 2026 по CS2

Перед стартом сезона BCG заменил трех игроков и пригласил нового главного тренера
Валентин Васильев

21 января стартует квалификация на Intel Extreme Masters Rio 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей первого раунда плей-офф сойдутся обновленный состав BCG и Ursa. Серия в формате best-of-3 начнется в 16:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет BCG, которая перед стартом сезона заменила трех игроков и пригласила нового главного тренера. Поставить на победу обновленного ростера s1mple в дебютном матче в 2026-м можно с котировкой 1.17. На точный счет 2:0 в пользу BCG аналитики дают котировку 1.68. Коэффициент на состав s1mple с форой по раундам (-8.5) составляет 1.80. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 2.35. Обратный результат можно взять за 1.52

Ursa не входит даже в топ-150 мирового рейтинга. Однако, в отличии от BCG, для ростера из СНГ это будет не первый матч в новом сезоне. Поставить на сенсационную победу Ursa над составом s1mple можно с котировкой  4.40. Коэффициент на Ursa с форой по картам (+1.5) составляет 2.07, а с форой (-1.5) — 9.00. Вероятность того, что в матче будет больше 46.5 раундов, оценивается котировкой 1.87

Отборочные на Intel Extreme Masters Rio 2026 проходят с 21 по 23 января. В них участвуют 16 команд, которые сражаются за два слота в основной стадии чемпионата. 

