PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025

Коллектив дважды брал титул
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

4 сентября в Германии стартует The International 2025 — главный турнир сезона в дисциплине Dota 2. На чемпионате выступят 16 команд, в том числе четыре коллектива из СНГ. Букмекерская компания PARI открыла линию на лучшую команду региона. По оценкам аналитиков, дальше всех на турнире из СНГ-клубов пройдет Team Spirit. 

Team Spirit — двукратные чемпионы The International. В этом сезоне коллектив уже выиграл другой престижный чемпионат — Esports World Cup. Последний месяц в составе из-за проблем со здоровьем в составе отсутствовал мидер Larl, однако он успел восстановиться к TI. Поставить на то, что Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025, можно с коэффициентом 2,00

Конкуренцию Spirit должна составить PARIVISION, которая стала лидером рейтинга ESL Pro Tour, а также выиграла три трофея по ходу сезона. The International 2025 станет первым TI для молодого керри команды — Satanic. В этом сезоне он стал одним из лучших игроков сразу по нескольким показателям — от среднего количества фрагов до темпа фарма. Вероятность того, что PARIVISION окажется лучшей СНГ-командой на The International, оценивается котировкой 2,70

Четвертый раз подряд на The International выступит BB Team. В текущем сезоне коллектив выиграл первые LAN-трофеи в истории клуба. А мидер коллектива gpK~ стал лучшим игроком сезона по среднему KDA. Однако на трех последних ивентах перед TI клуб не мог подняться выше топ-4. Поставить на то, что BB Team станет лучшей командой от СНГ на The International, можно с котировкой 7,00

Последним представителем СНГ на чемпионате стала Aurora. В отличие от остальных команд, состав Nightfall прошел на ивент через региональные квалификации. Ростерсобрался только в середине сезона и так и не смог завоевать ни одного трофея. Однако коллектив регулярно участвовал на тир-1 турнирах и дважды доходил до топ-4. Вероятность того, что самую высокую позицию из СНГ-команд займет именно Aurora, оценивается коэффициентом 13,00

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. Групповой этап будет проведен в формате швейцарской системы. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.

