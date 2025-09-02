Ведомости
Pudge с коэффициентом 1.50 — PARI запустит уникальную линию ставок на The International 2025

Старт уже 4 сентября
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI подготовила расширенную линию ставок на The International 2025 по Dota 2. До старта чемпионата пользователям будут предложены более десятка особых пари, которые будут геймерам прогнозы из Battle Pass. 

Фанаты киберспорта, например, смогут выбрать самого часто используемого героя турнира. На данный момент фаворитом в этом списке идет Puck с коэффициентом 4.00. Или, наоборот, можно попробовать спрогнозировать самого запрещаемого персонажа The International — тут на данный момент лидирует Naga Siren с коэффициентом 1.50

Пользователям будет предложен и ряд других нестандартных пари, связанных с рекордной длительностью карт, появлением любимого персонажа комьюнити Pudge или с количеством жертв Терзателя. Все подобные ставки будут доступны вплоть до старта самого чемпионата. 

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На чемпионате выступят 16 лучших команд мира. Призовой фонд чемпионата составляет $2,2 млн и продолжает увеличиваться. Во время турнира компания PARI также предложит фанатам киберспорта увеличенные коэффициенты на все матчи с участием PARIVISION. 

В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008
«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»
