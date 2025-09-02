Pudge с коэффициентом 1.50 — PARI запустит уникальную линию ставок на The International 2025

Букмекерская компания PARI подготовила расширенную линию ставок на The International 2025 по Dota 2. До старта чемпионата пользователям будут предложены более десятка особых пари, которые будут геймерам прогнозы из Battle Pass.

Фанаты киберспорта, например, смогут выбрать самого часто используемого героя турнира. На данный момент фаворитом в этом списке идет Puck с коэффициентом 4.00. Или, наоборот, можно попробовать спрогнозировать самого запрещаемого персонажа The International — тут на данный момент лидирует Naga Siren с коэффициентом 1.50.

Пользователям будет предложен и ряд других нестандартных пари, связанных с рекордной длительностью карт, появлением любимого персонажа комьюнити Pudge или с количеством жертв Терзателя. Все подобные ставки будут доступны вплоть до старта самого чемпионата.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На чемпионате выступят 16 лучших команд мира. Призовой фонд чемпионата составляет $2,2 млн и продолжает увеличиваться. Во время турнира компания PARI также предложит фанатам киберспорта увеличенные коэффициенты на все матчи с участием PARIVISION.