Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 января 10:37ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» в матче с «Марселем» в Лиге чемпионов

На «Велодроме» будет жарко!
Валентин Васильев

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Марсель» и «Ливерпуль». Встреча пройдет во Франции на стадионе «Велодром» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков PARI, «Ливерпуль» — фаворит матча. Ставки на победу команды Арне Слота принимаются с коэффициентом 1.92, что соответствует 50% вероятности. Поставить на успех «Марселя» можно за 3.85 (примерно 26%), а на ничью — за 3.95 (24%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля». На успех англичан приходится около 86% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 12% сделано на «Марсель», еще приблизительно 2% — на ничью.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 17.32 и включил в него пари на то, что в матче будет забито минимум три мяча (ТБ 2.5). Аналитики оценили такой исход котировкой 1.60

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.60, а обратный исход доступен за 2.35. Если забьют и «Марсель», и «Ливерпуль», сыграет ставка за 1.57. Заключить пари на то, что одна из команд не забьет, можно с котировкой 2.40

«Ливерпуль» набрал 12 очков в первых шести турах и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. На победу мерсисайдцев в Лиге чемпионов дают коэффициент 11.00, а на то, что английская команда доберется до финала, можно сделать ставку за 5.50.

У «Марселя» в активе девять очков, команда занимает 16-ю позицию. Французы не потеряли шансов на попадание в топ-8, но при этом еще не гарантировали себе место в стыковых матчах. На чемпионство провансальцев можно поставить с коэффициентом 100.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в топ-8, предлагают котировку 40.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию
Определился последний победитель чемпионата четырех континентов по фигурному катанию
Новости
«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее
«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее
Новости
Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи
Клиент PARI поставил 780 000 рублей на Пимблетта в поединке с Гэтжи
Новости
Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов
Бывшая российская фигуристка впервые стала чемпионкой четырех континентов
Новости
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги
Клиенты PARI уверены, что «Реал» обыграет «Вильярреал» в 21-м туре Ла Лиги
Новости
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей
Победа «Ливерпуля» над «Марселем» принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей
Новости
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов
Бывшая российская фигуристка Самоделкина вошла в топ-10 на чемпионате четырех континентов
Новости
Клиент PARI поставил 690 000 рублей на FURIA в матче против Heroic в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2
Клиент PARI поставил 690 000 рублей на FURIA в матче против Heroic в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2
Новости
PARI и бренд «Родина» создали мерч в честь спортсменов-бунтарей — от Майкла Джордана до Серены Уильямс
PARI и бренд «Родина» создали мерч в честь спортсменов-бунтарей — от Майкла Джордана до Серены Уильямс
Новости

Новое