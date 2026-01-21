Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» в матче с «Марселем» в Лиге чемпионов

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Марсель» и «Ливерпуль». Встреча пройдет во Франции на стадионе «Велодром» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков PARI, «Ливерпуль» — фаворит матча. Ставки на победу команды Арне Слота принимаются с коэффициентом 1.92, что соответствует 50% вероятности. Поставить на успех «Марселя» можно за 3.85 (примерно 26%), а на ничью — за 3.95 (24%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля». На успех англичан приходится около 86% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 12% сделано на «Марсель», еще приблизительно 2% — на ничью.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 17.32 и включил в него пари на то, что в матче будет забито минимум три мяча (ТБ 2.5). Аналитики оценили такой исход котировкой 1.60.

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.60, а обратный исход доступен за 2.35. Если забьют и «Марсель», и «Ливерпуль», сыграет ставка за 1.57. Заключить пари на то, что одна из команд не забьет, можно с котировкой 2.40.

«Ливерпуль» набрал 12 очков в первых шести турах и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. На победу мерсисайдцев в Лиге чемпионов дают коэффициент 11.00, а на то, что английская команда доберется до финала, можно сделать ставку за 5.50.

У «Марселя» в активе девять очков, команда занимает 16-ю позицию. Французы не потеряли шансов на попадание в топ-8, но при этом еще не гарантировали себе место в стыковых матчах. На чемпионство провансальцев можно поставить с коэффициентом 100.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в топ-8, предлагают котировку 40.00.