22 января 9:23ГлавнаяНовости

Кубок мира по биатлону 2025/26, шестой этап в Нове-Место: расписание, коэффициенты, общий зачет

Последние старты перед Олимпиадой
Руслан Ипполитов
Лу Жанмонно. Источник: IBU
Лу Жанмонно. Источник: IBU

В четверг, 22 января, начнется шестый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают из немецкого Рупольдинга в чешское Нове-Место-на-Мораве.

Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока не вынесено.

Расписание

График шестого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 22 января

Мужская индивидуальная гонка (15 км) – 20:15;

Пятница, 23 января

Женская индивидуальная гонка (12,5 км) – 20:15;

Суббота, 24 января

Смешанная одиночная эстафета (2х6 км+ 2х7,5 км) – 15:15;

Смешанная эстафета (4х6 км) – 17:10;

Воскресенье, 25 января

Мужской масс-старт (15 км) – 17:15;

Женский масс-старт (12,5 км) – 20:15.

Общий зачет Кубка мира

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам пяти этапов.

Мужчины

  1. Томмазо Джакомель (Италия) – 736 очков
  2. Эрик Перро (Франция) – 654
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 640
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560
  5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 501

Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) – 718 очков
  2. Суви Минккинен (Финляндия) – 582
  3. Марен Киркейде (Норвегия) – 576
  4. Ханна Эберг (Швеция) – 560
  5. Эльвира Эберг (Швеция) – 506

Коэффициенты букмекеров

Российские букмекеры открыли линии на мужскую индивидуальную гонку в Нове-Место. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Кубок мира, 6 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
🇫🇷Эрик Перро3,90
🇮🇹Томмазо Джакомель6,00
🇸🇪Себастьян Самуэльссон6,40
🇳🇴Исак Фрей12,50
🇸🇪Мартин Понсилуома15,00
Кубок мира, 6 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
 

1

2

🇮🇹Томмазо Джакомель – Себастьян Самуэльссон🇸🇪

1,70

2,00

🇫🇷Кентен Фийон-Майе – Исак Фрей🇳🇴

1,90

1,80

🇫🇷Эмильен Жаклен – Кэмпбелл Райт🇺🇸

1,95

1,75

🇫🇷Эрик Перро – Йохан-Олав Ботн🇳🇴

1,55

2,30

🇮🇹Лукас Хофер – Михал Крчмар🇨🇿

1,50

2,40

Прямые трансляции, где смотреть

Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.

6. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 22-25 января: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты

Олимпиада. Антхольц (Италия), 8-21 февраля: все гонки

7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты

8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования

9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты

Новое