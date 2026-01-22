Кубок мира по биатлону 2025/26, шестой этап в Нове-Место: расписание, коэффициенты, общий зачет

Партнерский проект
В четверг, 22 января, начнется шестый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают из немецкого Рупольдинга в чешское Нове-Место-на-Мораве.
Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU). Подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение пока не вынесено.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
График шестого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 22 января
Мужская индивидуальная гонка (15 км) – 20:15;
Пятница, 23 января
Женская индивидуальная гонка (12,5 км) – 20:15;
Суббота, 24 января
Смешанная одиночная эстафета (2х6 км+ 2х7,5 км) – 15:15;
Смешанная эстафета (4х6 км) – 17:10;
Воскресенье, 25 января
Мужской масс-старт (15 км) – 17:15;
Женский масс-старт (12,5 км) – 20:15.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам пяти этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии на мужскую индивидуальную гонку в Нове-Место. Представляем коэффициенты от компании PARI:
|Кубок мира, 6 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
|🇫🇷Эрик Перро
|3,90
|🇮🇹Томмазо Джакомель
|6,00
|🇸🇪Себастьян Самуэльссон
|6,40
|🇳🇴Исак Фрей
|12,50
|🇸🇪Мартин Понсилуома
|15,00
|Кубок мира, 6 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
1
2
|🇮🇹Томмазо Джакомель – Себастьян Самуэльссон🇸🇪
1,70
2,00
|🇫🇷Кентен Фийон-Майе – Исак Фрей🇳🇴
1,90
1,80
|🇫🇷Эмильен Жаклен – Кэмпбелл Райт🇺🇸
1,95
1,75
|🇫🇷Эрик Перро – Йохан-Олав Ботн🇳🇴
1,55
2,30
|🇮🇹Лукас Хофер – Михал Крчмар🇨🇿
1,50
2,40
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов. Также в календарь внесен турнир в рамках Олимпиады-2026. Ниже расписание оставшихся соревнований.
6. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 22-25 января: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки и масс-старты
Олимпиада. Антхольц (Италия), 8-21 февраля: все гонки
7. Контиолахти (Финляндия), 5-8 марта: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты
8. Отепя (Эстония), 12-15 марта: смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования
9. Холменколлен (Норвегия), 19-22 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты