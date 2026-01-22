Ведомости
PARI и бренд «Родина» создали мерч в честь спортсменов-бунтарей — от Майкла Джордана до Серены Уильямс

Акция «Решай по-своему» - продолжение кампании «Заряжай по-своему»
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI запускает акцию «Решай по-своему», в рамках которой совместно с брендом уличной одежды «Родина» будет представлена лимитированная коллекция мерча. Она посвящена великим бунтарям в мире спорта — тем, кто не побоялся сломать стереотипы и пойти против правил, изменив их навсегда. 

Главными героями коллекции станут пять легендарных атлетов, которые в разные времена своей смелостью меняли правила спорта. Среди них:

  • баскетболист Майкл Джордан, бросивший вызов запрету НБА на яркие кроссовки; 
  • гонщик Макс Ферстаппен, бескомпромиссный и боевой характер которого более десяти раз приводил к пересмотру правил «Формулы-1»;
  • теннисистка Билли Джин Кинг, которая добилась равных возможностей для женщин в теннисе;
  • футболист Жан-Марк Босман, не побоявшийся в конце прошлого века пойти против FIFA и в итоге изменивший весь трансферный рынок и его законы;
  • легкоатлетка Катрин Швитцер, которая в 1967 году своим нелегальным участием в Бостонском марафоне открыла путь для женщин в этот вид спорта.

Каждый из спортсменов получит в коллекции свой уникальный принт, содержащий отсылки к истории его борьбы. Сам мерч выполнен в фирменном мятном цвете PARI. 

pari7417.jpg

Клиенты PARI смогут бесплатно получить лимитированный мерч из коллекции. Для этого нужно будет принять участие в розыгрыше, внеся депозит от 2000 рублей с промокодом «Решай» на сайте или в приложении PARI. Мерч получит каждый 23-й пользователь, выполнивший условия конкурса. Кроме того, первым 2000 участников акции PARI предоставит фрибет на 1000 рублей.

Акция «Решай по-своему» стала продолжением рекламной кампании «Заряжай по-своему», которую PARI запустила осенью прошлого года. Ее основной посыл — игрок сам решает, во что верить и на что ставить. Акцент кампании делался на то, что ставки — это не столько про аналитику и математические расчеты, сколько про эмоции, риск и внутреннюю свободу. 

Новое